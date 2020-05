Cultura 20/05/2020 18:17 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde alerta para golpe de falsos servidores no combate o caramujo africano Foto: Reprodução Após circulação, e registro de denúncias, a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde tomou conhecimento e alerta os moradores para cuidados com golpe aplicado no município por pessoas se passando por servidores públicos. O golpe consiste em solicitação de entrada no quintal para aplicação de veneno que combate o caramujo africano, após a aplicação uma cobrança que chega ao valor de R$ 600,00 é realizada.

A prefeitura esclarece que não realiza este tipo de serviço, tão pouco cobra pela aplicação de inseticidas. Os moradores devem ficar atentos, pois os servidores públicos andam devidamente identificados (uniformizados e com crachá).

A Secretaria Municipal de Saúde informa algumas orientações para a eliminação adequada dos caramujos nos quintais. O sal não deve ser usado na eliminação dos caramujos africanos, pois não é capaz de matar seus ovos e causa salinização do solo, prejudicando plantas e gramados. Produtos químicos também não devem ser utilizados porque podem causar intoxicação humana ou de outros animais.

Os melhores horários para a coleta dos moluscos são pela manhã ou no fim da tarde. Deve-se fazer o manejo com as mãos protegidas por luvas ou sacos plásticos. Antes de jogar os caramujos no lixo comum, é preciso matá-los e desinfetá-los.

Como matar (eliminar) o caramujo com água, sal e água sanitária:

- Pegar um recipiente plástico (balde, tambor, etc);

- Para cada 1 litro de água, acrescentar 08 colheres (sopa) de sal; 02 colheres (sopa) de água sanitária. Exemplo: 5 litros de água, 40 colheres de sal e 10 colheres de água sanitária;

- Mexer até o sal dissolver;

- Colocar luva ou sacola plástica nas mãos;

- Recolher os caramujos e coloca-los no balde com a mistura; (Os caramujos podem ser colocados em um saco plástico com furos e fechado na extremidade com um nó e imersos.

- Deixá-los no recipiente por dois a três dias;

- Retirar a concha do caramujo com algum objeto e coloca-las em sacola plástica, esmagar e colocar devidamente ensacado na lixeira, para que não virem criadouro de mosquitos transmissores de outras doenças, como dengue, zika e chikungunya.

A mistura pode ser reutilizada por até 10 dias, depois deve ser descartada na rede de esgoto ou fossa séptica.

Veja também sobre Nova Monte Verde alerta golpe falsos servidores caramujo africano Mato Grosso Saúde Roubo Quintal Residenciais Voltar + Cultura