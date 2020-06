Cultura 03/06/2020 08:13 Nortão em Revista Caminhoneiro "apaga fogo" sobre a ponte na MT-160 em Nova Monte Verde Foto: Reprodução/Internet Um caminhoneiro ao trafegar durante a madrugada de hoje, terça-feira (02.06), pela Rodovia Estadual MT-160 (sentido Apiacás-MT), acabou evitando que a ponte de madeira sobre o Rio Bruno, próximo a Fazenda Daiane, fosse destruída por um incêndio criminoso. Ao chegar no local e ver a ponte sendo consumida pelas chamas, o caminhoneiro conseguiu retirar um pneu queimado que estava sobre a ponte, e na sequencia apagou o fogo com água. Graças a atitude do condutor, somente uma parte em uma das cabeceiras da ponte sofreu avarias por causa das chamas. A ponte mede aproximadamente 40 metros, e foi reconstruída no início deste ano pela Secretaria de Obras do município de Nova Monte Verde-MT. Os serviços de recuperação foram concluídos especificamente no dia 25 de janeiro de 2020. A ponte a época estava apresentando alguns problemas estruturais, e com isso foi necessário efetuar a reconstrução total da mesma. Este é mais um caso de vandalismo na região, que a partir de agora deverá ser investigado pelas autoridades competentes. O caminhoneiro relatou para o Nortão em Revista, que algumas máquinas da prefeitura estavam em deslocamento pela Rodovia para efetuar patrolamento, e com certeza iriam terminar de apagar por completo as chamas.

