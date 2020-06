Cultura 29/06/2020 14:07 Redação I Nativa News Homem leva facada durante discussão em bar de Alta Floresta Foto: Reprodução Uma tentativa de homicídio foi registrada neste final de semana em Alta Floresta, após dois homens se desentenderem e entrarem em luta corporal dentre de um bar. A vítima foi levada ao Hospital Regional Albert Sabin com ferimentos de arma branca. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 relatando que havia um homem esfaqueado em um bar no bairro jardim Panorama. A vítima de 36 anos recebeu três golpes, que atingiram ante braço e braço esquerdo, e já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No local uma testemunha informou que o suspeito, de 34 anos, estava escondido dentro de sua residência. O homem foi localizado pela guarnição em visível estado de embriagues alcoólica e bastante alterado. Foi detido e conduzido à Central de Operações da Polícia Militar – Copom. A vítima relatou que se desentendeu com o suspeito e ambos entraram em luta corporal, o suspeito deixou o bar e retornou posteriormente com uma faca. Os dois homens entraram em luta corporal novamente e desta vez a vítima recebeu três golpes. O caso foi registrado e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Cultura