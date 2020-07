Justiça do Trabalho de Alta Floresta passa a atender pelo WhatsApp

Advogados, procuradores e a população em geral já podem entrar em contato com a vara do trabalho em Alta Floresta via WhatsApp. A ferramenta está sendo adotada pela unidade para facilitar o atendimento ao público neste período de distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.

O uso do aplicativo segue as recomendações do Provimento nº 7 da Corregedoria do TRT de Mato Grosso, que regulamentou a atermação e o atendimento virtual. O contato pode ser por mensagem de áudio ou escrita, o peticionante deverá apresentar de forma sucinta a sua situação, o seu pedido e informar o telefone de contato. Após recebimento da mensagem por WhatsApp, e-mail ou formulário, o servidor responsável entrará em contato com o reclamante, para confirmação, obtenção de dados e/ou documentos complementares e procederá ao protocolo da ação no sistema PJe, anexando os documentos encaminhados ao processo.

Confira o número para contato:

Vara do Trabalho de Alta Floresta

(66) 3521-4340

Link para abrir no WhatsApp