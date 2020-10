Obras da praça de pedágio em Alta Floresta estão quase concluídas

As obras de construção da praça de pedágio em Alta Floresta, localizada a 13 quilômetros da cidade, na rodovia MT-208, entre as cidades de Alta Floresta e Carlinda, de responsabilidade da concessionária Via Brasil, estão sendo finalizadas e devem ficar prontas até no início de novembro.

Alguns funcionários continuam trabalhando nas obras, finalizando as instalações na parte elétrica, mas a estrutura já está montada. Um funcionário que estava no local e que pediu para não ter o nome revelado, disse que a previsão é que as obras, no máximo até o dia 20 de novembro, estejam prontas para começar a operar. “A previsão é dia 10, mas pode demorar um pouco mais ou até terminar antes desta data”, disse.

Porém, a concessionária Via Brasil ainda não tem data para começar a fazer a cobrança do pedágio. Em contato com a assessoria de imprensa do consórcio, Mato Grosso do Norte recebeu a informação que é necessário a autorização da Ager/MT para a concessionária começar as atividades.

“Para começar a operação comercial, precisa da autorização do poder público concessionário (SINFRA) do órgão regulador e do verificador independente. A concessionário concluiu o chamado trabalhos iniciais previstos no contrato e solicitou inspeção deles. A empresa só precisará a data prevista de início da operação após a conclusão desta etapa”, informo a assessoria da Via Brasil.

O valor da cobrança do pedágio será de R$ 7,90.