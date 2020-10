Cultura 29/10/2020 06:22 Após abordagem em ônibus na BR-242 que seguia de AF (MT) x Recife (PE), homem com mandado de prisão em aberto é preso Foto: PRF / Divulgação Um homem de 27 anos com mandado em aberto pelo crime de homicídio foi preso após ser abordador por policias dentro de um ônibus na BR-242, altura de Seabra, na regiçao Chapada Diamantina, nesta quarta-feira (28). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a polícia, o caso ocorreu no Km-408. O veículo seguia de Alta Floresta (MT) x Recife (PE). Dentro do veículo, a polícia solicitou os documentos do veículo, do motorista e dos passageiros para consulta detalhada. Durante pesquisas no sistema policial, foi constatado que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio. O home foi preso e levado para a delegacia.

Voltar + Cultura