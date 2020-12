Mulher vai dar comida pra peixe e quase é engolida por cobra em Alta Floresta

Foi no bairro Mirante do Lago onde o Corpo de Bombeiros registrou o caso de ataque de cobra a uma dona de casa. Os militares não viram o animal, mas ainda resgataram a mulher de dentro da água. A vítima disse que se não fossem os socorristas e principalmente o genro que ficou segurando até a chegada deles, ela estaria morta e dentro da barriga de uma serpente, possivelmente sucuri.



Ângela do Rosário é moradora do município de Alta Floresta há oito meses. Chegou com a família da cidade de Londrina no estado do Paraná. “Fiz um acerto de meu emprego lá e viemos para cá. Compramos esse lote aqui onde gostei, pois tem um lago próximo e eu sempre que posso vou lá levar resto de comida, abobrinha e outros alimento. Domingo eu já estava saindo de lá quando senti tipo um laço em minha perna. Quando olhei era uma cobra que começou a me puxar para dentro da água e eu gritei”, conta a vítima.



Os gritos de socorro atraíram a chegada de outros familiares, principalmente do genro que começou a puxar a sogra para fora da água. “Ele me puxava para um lado e a cobra tentava me levar mais para o fundo”, lembra a mulher salientando que a chegada dos bombeiros ajudou demais. “Eles chegaram bem na hora. Agradeço a eles e principalmente a Deus e meu genro.

Do contrário, eu tinha ido parar no fundo do lago e virado comida dela”, agradece a dona de casa que agora olha o lago, mas prefere ficar de longe.