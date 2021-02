Cultura 16/02/2021 07:13 Bailarina e produtora de Rondonópolis é homenageada como mestre da cultura em MT Em fase de produção, projeto “Sarah Jane Venâncio - uma referência na história da dança em Mato Grosso” foi contemplado no edital Conexão Mestres da Cultura promovido pela Secel Neste ano em que completa 40 anos de carreira profissional, Sarah Jane Ereio Venâncio colhe os frutos de uma trajetória sólida, marcada pela entrega total à dança e laureada de muitas conquistas, tanto na formação de bailarinos, quanto na produção de espetáculos de dança e teatro. A artista e produtora residente em Rondonópolis (MT) será homenageada pelo projeto “Sarah Jane Venâncio - uma referência na história da dança em Mato Grosso”, que foi contemplado no edital Conexão Mestres da Cultura promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) com recursos da Leia Aldir Blanc. Os eventos artísticos do projeto, que está em fase de produção, serão realizados entre fevereiro e abril deste ano. De notabilidade na cena cultural local e estadual, Sarah Jane é bailarina, coreógrafa e professora. Na programação da homenagem constam o lançamento de um filme documentário de curta-metragem, a exibição de três peças de videodança, uma exposição fotográfica e apresentações artísticas e performances com atores e bailarinos, que vão contar a história de 40 anos de sua carreira. Além disso, como ação social do projeto, a homenageada vai contemplar estudante de 8 a 13 anos com 50 bolsas de estudos para o curso de ballet clássico. Os beneficiados são alunos da escola estadual Professora Edith Pereira Barbosa, que leva o nome de sua mãe, falecida em 2009. Segundo Sarah, a ação social depende ainda do retorno dos alunos às aulas presenciais e da avaliação das normas e condições para a realização dessas aulas no espaço da escola. “Assim que for possível iremos divulgar. Eu mesma estarei ministrando essas aulas oferecendo a oportunidade para as crianças participarem do espetáculo Além do Arco Iris, caso elas queiram e os pais dêem apoio”, explica a professora. Consciente de sua referência para quem quer fazer da dança uma profissão ou simplesmente uma expressão da vida, a artista relembra com orgulho da bem-sucedida carreira de mais de quatro décadas, iniciada em 1977, quando ainda tinha oito anos de idade. “Ao receber essa homenagem o primeiro sentimento é de gratidão, pois ao rever as memórias registradas através de imagens, matérias jornalísticas, fitas de VHS, DVDs e outros, vejo o quanto Deus me sustentou durante toda minha trajetória e desafios propiciando oportunidades para minha capacitação”, conta Sarah. A iniciativa de fazer a homenagem partiu da bailarina e professora Priscila Hungaro. Além de ser proponente do projeto, ela é uma das inúmeras alunas, formadas em dança sob a instrução disciplinar da mestre Sarah Jane ao longo destas últimas décadas. “Considerando o quanto temos de carência de registros históricos sobre a arte e a cultura em especial do setor da dança e vendo a oportunidade de homenagear a professora Sarah Jane Venâncio por tantos anos dedicados ao ensino e a formação de vários artistas, incluindo eu, decidi optar por elaborar este projeto. Estou feliz com essa oportunidade e espero que ela também”, diz Priscila, que começou a estudar dança aos 9 anos de idade com a professora Sarah Jane, por meio do projeto Arte Cidadã e hoje é proprietária de uma escola de dança em Alto Garças. Com a experiência de quem já levou a magia de seus movimentos a palcos brasileiros, Sarah Jane Venâncio fala da dança como janela para a reflexão e uma maior valorização das riquezas humanas e profissionais. “Fico feliz em ver que os arquivos poderão deixar um registro histórico de uma parte do que foi realizado em Rondonópolis, no legado artístico e cultural entre 1977 a 2020”, relembra a mestra da cultura.

