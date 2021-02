Cultura 16/02/2021 18:30 Dionéia Martins I Assessoria Alta Floresta: Reunião discute calendário de eventos da Cultura Foto: Divulgação I Assessoria Na manhã desta terça-feira (16), a Secretária de Cultura e Juventude de Alta Floresta Elisa Gomes, juntamente com a primeira-dama Vilma Gamba, o diretor de cultura Valdir Garcia e o cerimonialista Severino Junior discutiram a agenda de eventos que serão realizados ao longo do ano de 2021. A Secretária destacou a importância do mês da mulher, do aniversário de da cidade, dia agricultor, do pioneiro, natal é luz entre outras datas importantes que já se tornaram tradição, “Alta Floresta em 2021 completa 45 anos, uma data significativa que merece uma grande comemoração”, destacou Elisa Gomes. Sarau literário, festival de música, escola no teatro, gincana cultural, concurso literário são alguns dos eventos com a intenção de despertar as crianças para a arte em todas as suas formas que serão desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Juventude, alguns com parcerias de outras secretarias. A Primeira-dama Vilma Gamba, ficou entusiasmada com a agenda montada pela secretaria de Cultura e contribuiu com sugestões como a do dia do Pioneiro “Vamos resgatar o parque do Pioneiro”, disse Vilma. Outro evento que a primeira-dama faz questão de está à frente é o dia do agricultor e o natal é luz.

