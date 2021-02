Cultura 17/02/2021 06:12 G1MT Companhia de teatro leva espetáculo "Bereu" para penitenciária feminina em Cuiabá As sessões também serão transmitidas pelo canal do YouTube do Cine Teatro Cuiabá, gratuitamente. Foto: Assessoria A companhia de teatro Cena Onze realiza seis apresentações da peça Bereu na Penitenciária Ana Maria do Couto May, nesta terça e quarta-feira (16 e 17), em Cuiabá, de forma virtual. O espetáculo apresenta a realidade das detentas dentro da unidade penitenciária. As sessões também serão transmitidas pelo canal do YouTube do Cine Teatro Cuiabá, gratuitamente. O projeto foi contemplado em edital da lei Aldir Blanc em Cuiabá, executado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com o apoio do Conselho Municipal de Política Cultural. Para que o espetáculo aconteça, foi montada uma estrutura tecnológica dentro da penitenciária, que acolherá as apresentações em três horários: às 9h, 14h e 15h30. O diretor da peça, Flávio Ferreira, explica que serão três encenações por dia, para evitar aglomerações. O nome do espetáculo é uma gíria usada nas prisões, que significa “bilhete, recado, carta”. Bereu conta inclusive com participação de atrizes em seu elenco que estão em processo de reintegração social, pois ainda estão cumprindo pena através do controle de tornozeleiras eletrônicas. Segundo Flávio, o objetivo da dinâmica é mostrar a cada detenta sua própria realidade pela ótica da arte. Ele lembra que Bereu foi construída a partir de 10 anos de pesquisas, convivência, leituras e rodas de conversas junto dessas detentas, mostrando essa realidade das mulheres presas, seus conflitos e os motivos que as levaram ao crime.

