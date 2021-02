Cultura 18/02/2021 08:39 Inscrições para o “Dixtopia” encerram nesta quinta-feira (18) Concurso seleciona textos e obras de artistas visuais que tenham como tema o futuro distópico. Prêmio é de R$ 1 mil para quem for selecionado As inscrições para o “Dixtopia” vão até esta quinta-feira (18). O concurso voltado a escritores e artistas visuais premiará 12 artistas com R$ 1 mil cada. Além disso, eles terão seus trabalhos publicados em revista impressa e virtual. Segundo a jornalista e produtora cultural Marianna Marimon, uma das idealizadoras do concurso, serão escolhidos seis projetos de cada linguagem. O resultado será divulgado no site do Cidadã(o) Cultura (www.cidadaocultura.com.br) e nas redes sociais no dia 1º de março. “A ideia é estimular os artistas a imaginar outros mundos possíveis, futuros distópicos. A retratar transformações do seu cotidiano em um cenário de pandemia. Estamos bastante entusiasmados com o número de trabalhos que temos recebidos e também, pela qualidade das produções”, destaca. As obras e documentos que garantem a participação no edital – disponível em link específico do site Cidadã(o) Cultura (www.cidadaocultura.com.br) - deverão ser enviados para o e-mail concursodixtopia@gmail.com com o assunto “habilitação do candidato”. Os artistas interessados podem participar com contos, micro contos, poesias, ilustrações, poemas visuais, desenhos, colagens e fotografias. Marianna ressalta que a disponibilização do conteúdo em plataforma digital amplifica o alcance da arte mato-grossense. “A revista de arte servirá não só como portfólio dos artistas, como também, cumprirá com a função de um mural da produção artística mato-grossense, acessível a entusiastas da literatura e das artes visuais do mundo todo, além de registrar as impressões sobre um tempo que é divisor de águas”. O cronograma prevê o lançamento da revista em ambiente virtual até o final de abril de 2021 e além de disponibilizada para download gratuito, chegará a instituições públicas de ensino em formato impresso. O projeto “Dixtopia” é realizado com recursos do edital da Lei Aldir Blanc - viabilizado pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, em parceria com o Governo Federal, via Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Acesse o edital na íntegra: https://bit.ly/37ljmJh

Voltar + Cultura