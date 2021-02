Cultura 19/02/2021 07:31 Feira Gaia seleciona expositores da área de economia criativa Contemplada em edital da Secel, a 3ª edição do evento acontecerá em maio. Inscrições para expositores até 28/02. Criada para impulsionar a arte, a cultura e o empreendedorismo, a Feira Gaia já está com data marcada para sua 3ª edição. Neste ano, o evento será realizado no dia 22 de maio, no Museu de História Natural, em Cuiabá. As inscrições para seleção de expositores vai até o dia 28 de fevereiro. Serão selecionados empreendedores que atuam na a´rea de arte, artesanato, design, moda, arquitetura, música, lifestyle e gastronomia. Para ser um expositor, o interessado deve preencher o formulário disponível no LINK. Idealizada pela artista visual Adriana Milano e pela produtora de eventos Bruna Angelo, a Feira Gaia teve suas duas primeiras edições realizadas em 2019. Com a suspensão de sua execução física devido à pandemia, a equipe continou movimentando o cenário do empreendedorismo criativo com a realização da 1ª Mostra Virtual de Arte Gaia em 2020, que homenageou e divulgou artistas e fotógrafos mato-grossenses. Em 2021, a exposição itinerante foi viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc. A 3ª Feira Gaia foi selecionada na categoria Mundo das Artes no edital MT Criativo promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). De acordo com Adriana Milano, o evento busca fomentar a economia criativa, descobrir e divulgar novos talentos e oferecer experiências nas áreas expostas. “A Feira Gaia atrai um público interessado em conceito, exclusividade e sustentabilidade, com simplicidade”, explica. Nesta 3ª edição, o amarelo foi a cor escolhida na paleta de cores que identificam a exposição. Segundo Adriana Milano, a cor vibrante transmite a crença de que 2021 será um ano muito melhor, com mais saúde, justiça social, consciência ambiental e com menos preconceitos. “Sim, estamos vivendo momentos difíceis e muito preocupantes, mas seguiremos com fé e esperança de que, nós, seres humanos, sairemos fortalecidos e conscientes de que é urgente mudar atitudes, priorizar questões ecológicas e resistir a preconceitos e pensamentos antidemocráticos”, finaliza Adriana. Serviço 3ª Feira Gaia Data: 22/05/2021 Local: Museu de História Natural

Inscrições de expositores: até 28/02, pelo LINK

Voltar + Cultura