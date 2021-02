Cultura 19/02/2021 18:01 Cida Rodrigues | Secel-MT Curso gratuito vai capacitar agentes culturais em organização de eventos Mostra de arte Japan House, São Paulo - Foto por: Tharley Teixeira Gratuita e 100% online, a capacitação em organização de eventos está com inscrições abertas até o dia 5 de março. Selecionado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), curso é voltado a produtores e agentes culturais de Mato Grosso com ou sem experiência na organização de eventos. A proposta é levar aprendizado de métodos e técnicas aos que fazem a cultura mato-grossense ser materializada por meio de exposições de arte, festivais de música, concursos de dança, mostras de filmes, dentre outros eventos culturais. “Sabemos que essa atividade é decisiva para a maioria das produções culturais, pois é no evento que o resultado de semanas, meses e até anos de planejamento, estruturação, captação de patrocínios e muito trabalho de bastidor será demonstrado para a sociedade e, se bem realizado, pode ser a passagem para próximos projetos”, explica o cerimonialista e mestre de cerimônias Tharley Teixeira, que também é facilitador da qualificação. Durante o curso serão abordados temas como conceitos que fundamentam a atividade, tipos e segmentos de eventos, planejamento, patrocínio, cerimonial, regras, normas e protocolos de biossegurança contra o coronavírus e prestação de contas. As aulas estão programadas para começar no dia 08 de março. Segundo Tharley Teixeira, há inúmeros desafios que precisam ser superados na organização de um evento cultural. A determinação do público-alvo, o planejamento das atrações, a estimativa dos recursos necessários parcerias, divulgação e prestação de contas são algumas das responsabilidades do organizador de eventos. “Para fazer um bom evento é preciso cuidar dos detalhes de todos os momentos, visíveis e não visíveis para que, tanto o pessoal de backstage como os que trabalham na parte artística e de contato com convidados e participantes ajudem a entregar ao público o seu melhor e façam com que todos sintam saudade e vontade de repetir a experiência”, complementa o cerimonialista. Serviço Capacitação em Organização de Eventos Data de realização: a partir de 08/02/2021 Período de inscrições: até 05/03/2021 Inscrições pelo site: www.tharleyteixeira.com.br Vagas limitadas

