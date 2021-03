Cultura 01/03/2021 12:57 Festival Cinemato prorroga inscrições para a categoria curta-metragem até 7 de março O Festival ocorre em ambiente virtual, entre os dias 7 e 12 de abril Para ampliar a oportunidade a mais realizadores, o Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, o Cinemato, prorroga inscrições para a categoria Curta-Metragem Brasileiro até 7 de março. A 20ª edição será realizada entre os dias 7 e 12 de abril, com programação online. Podem ser inscritos filmes de até 25 minutos nos gêneros ficção, documentário ou animação e que tenham sido produzidos entre os anos de 2019 e 2020. Além da remuneração simbólica de R$ 500,00 pela seleção no festival, concorrem ao prêmio Coxiponés de Melhor Curta-Metragem Brasileiro. O formulário online e regulamento estão disponíveis no link: http://cinemato21.com.br/inscricao/ . Com o tema “Conexões e Circulações Audiovisuais”, terá ainda, seminário homônimo, oficinas de formação e capacitação, outras seis mostras competitivas e debates com os realizadores nos dias seguintes à exibição dos filmes. O Cinemato volta à cena com incentivo da Lei Aldir Blanc. O projeto foi aprovado em edital realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) em parceria com o Governo Federal, via Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo. A edição 2021 conta ainda com apoio da Assembleia Legislativa Mato Grosso – via Assembleia Social -, da Universidade Federal de Mato Grosso (IGHD/UFMT), Cineclube Coxiponés e Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT), Laboratório de Comunicação e Cultura – A Lente e Inca – Inclusão, Cidadania e Ação. Serviço: 20º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá – Cinemato Com programação virtual entre os dias 7 e 12 de abril Inscrições para realizadores de produções em curta-metragem: até às 23h59 de 7 de março Formulário online e regulamento disponíveis no link: http://cinemato21.com.br/inscricao/ Mais informações pelo e-mail inscricoes.cinemato@gmail.com

