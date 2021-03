Cultura 11/03/2021 09:45 Curso capacita estudantes e profissionais das artes para sonoplastia e trilha sonora de espetáculos As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 19 de março Elementos indispensáveis para ampliar a experiência artística do público que assiste a um filme, show ou aprecia um espetáculo de artes cênicas, o som e a música são protagonistas do projeto Ouvido Pensante. O curso online será realizado entre os dias 22 de março e 27 de abril. Transitando por princípios da música e sons funcionais, abordará ainda, técnicas de trilha sonora, sonoplastia, composição, estética, canto e canções. No pacote de conhecimento, tem ainda conhecimento sobre processo criativo e os desafios e soluções técnicas para criação e execução de uma obra artística. As inscrições, assim como o curso, são gratuitas. Interessados devem acessar o site www.ouvidopensante.com.br O idealizador do projeto, Leonardo Djan, explica que os alunos serão conduzidos a um processo de reflexão da importância do som e música para uma obra artística. “Serão constantemente provocados a pensar, escutar, analisar, interpretar e debate-los”. O curso é indicado a profissionais e estudantes de artes cênicas, cinema e música. Tem 12 aulas com 3 horas de duração cada e ocorre toda segunda e terça-feira, sempre às 18h30 (hora local e 19h30, de Brasília). As salas serão abertas na plataforma Zoom e para troca de material e experimentos artísticos será feita via Moodle. “As aulas são no formato discursivo, mas há tempo reservado para análise de peças e filmes, assim como debates e propostas de experimentos. Subsídios que utilizaremos para estimular o desenvolvimento da escuta e para interpretações que esse universo possibilita”, descreve Djan. Para compartilhar conhecimento, Djan, que é professor de Sonoplastia da MT Escola de Teatro, convidou ainda o compositor, pesquisador e professor doutor da UFMT, Roberto Vitório e o regente especialista em Canto Coral, Jeferson Neves. “Quem se dedica a essa área, da produção musical para teatro, cinema e artes cênicas reconhece a carência de profissionais em Mato Grosso. E a pandemia, mesmo com todas as adversidades impostas ao setor cultural, revelou novas perspectivas. Daí a importância de investir em formação e capacitação”, destaca. Leonardo Djan ressalta que “o hibridismo e as transversalidades entre as áreas artísticas foram a válvula de escape e imprescindivelmente necessários para pesquisas, experimentos e porque não, à sobrevivência de toda uma classe artística nesses novos tempos”. O projeto Ouvido Pensante tem incentivo da Lei Aldir Blanc, tendo sido selecionado em edital realizado pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Estado de Cultura e Lazer (Secel-MT) e em parceria com o Governo Federal, via Secretaria Nacional de Cultura do Ministério do Turismo. Conta ainda com apoio cultural para certificação, suporte e divulgação, da MT Escola de Teatro, Unemat, Grupo Cena Onze e SP Escola de Teatro. O secretário Beto Machado, que é músico, destaca a importância de projetos de formação durante um período tão crítico para a classe artística. “Com essa capacitação, os profissionais e estudantes se preparam para novas oportunidades. Com o conhecimento adquirido, ampliam a possibilidade de idealizar e atender projetos que vão garantir renda às suas famílias”. Os formadores Leonardo Djan é artista Docente de Sonoplastia na MT Escola de Teatro, produtor/diretor audiovisual, editor de áudio, vídeo e mixador. Fez música para Cinema e TV no Conservatório Brasileiro de Música- CBM- RJ e orquestração também no Conservatório Brasileiro de Música- CBM-RJ (incompleto). Compôs peças contemporâneas, trilhas musicais e como sound designer, produziu e trabalhou com gravações e mixagem em estúdio, curtas metragens, longas metragens, documentários, filmes institucionais e está em processo de criação da sonoplastia da peça Agulhas com estreia para maio de 2021. Roberto Victório é compositor, regente e professor e pesquisador da UFMT. Doutor em Etnomusicologia pela Uni-Rio. Mestre em Composição pela UFRJ. Membro da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea. Seu catálogo reúne mais de três centenas de obras executadas nos principais eventos de música contemporânea, recebendo trinta e um prêmios de composição no Brasil e no exterior. Tem 14 CDs gravados, sendo que dois premiados pela Tribuna da Unesco. Jefferson Neves é formado em Educação Artística - Habilitação em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso. Desenvolveu inúmeros trabalhos no universo da música, foi fundador, diretor, maestro, arranjador, pianista e cantor dos coletivos Coro Experimental MT, Boca de Matilde, Alma de Gato e Mesa Pra 6. Além de ter atuado em grandes produções da Orquestra e Coral da UFMT, como cantor e solista da Ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart ou da Cantata Profana de Carl Orff, “Carmina Burana” e arranjador, orquestrador, cantor e regente em diversas temporadas de concertos da Orquestra do Estado de Mato Grosso. Serviço Ouvido Pensante, curso online entre os dias 22 de março e 27 de abril Indicado para estudantes e profissionais da música, artes cênicas e cinema Inscrições até 19 de março Formulário disponível no www.ouvidopensante.com.br

