Espetáculo de Dança "Se Ligue, Desligue as Telas" oportunizará formação e diversão para crianças e adolescentes

Dentre as tantas consequências produzidas pela pandemia, uma delas foi o significativo aumento do uso de equipamentos tecnológicos e ações em espaços virtuais, nesse sentido, mantendo todos os cuidados e protocolos com a segurança e saúde, a artista Cassiane Leite, propôs e teve aprovação, através do edital ‘Edital Nº 05/2020/SECEL/MT - MT Nascentes’, do projeto de um espetáculo de dança com o título "Se Ligue, Desligue as Telas". O espetáculo será produzido a partir da oferta de oficinas gratuitas de dança para crianças, adolescentes e adultos, que, através das oficinas gratuitas, receberão formação e comporão o espetáculo de dança que será apresentado duas vezes para o público, conforme explica a proponente, Cassiane.

Para manter a segurança e oportunizar o acesso as oficinas, o produtor do espetáculo, Fernando Zílio, explica que os participantes e profissionais receberão máscaras, que serão trocadas de duas em duas, bem como, as atividades serão feitas em área ventilada, com lotação mínima adequada, com distanciamento indicado nos protocolos de segurança e álcool para higienização disponível todo o tempo. Para garantir a qualidade do espaço, a organização do evento fez uma parceria com IDESP (Instituto Desportivo Educacional E Social Presbiteriano) localizado no JARDIM PANORAMA, Rua das Seringueiras N.42.

As inscrições para as oficinas se iniciaram nesse dia 08 de março de 2021 e vão até dia 31 de março e serão realizadas apenas de maneira presencial na Sede do IDESP no Jardim Panorama, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17h. Serão ofertadas vagas em quatro modalidades de dança, sendo Ballet Clássico, Jazz Dance, Street Dance para crianças e adolescentes, Dança de Salão para adultos e ainda, uma oficina de teatro.

Serão ofertadas 60 vagas para crianças e adolescentes e 20 vagas para adultos. Nesse sentido, Cassiane explica que “as oficinas terão carga horária de 3h semanais em duas aulas por semana, com a finalidade de formar bailarinos e bailarinas para constituírem o elenco”. O produtor do evento ainda complementa que os participantes das oficinas terão oportunidade de atuar na área de Produção Cultural ou outras áreas técnicas, como Iluminação, Sonoplastia, Cenografia e Figurino no processo de montagem do Espetáculo. Essas opções, conforme explica Cassiane, “são para que desta atividade não resultem apenas cidadãos apreciadores de bens culturais, mas que haja a possibilidade de formarmos pessoas interessadas em produzir arte e cultura”.

O Espetáculo será apresentado nos dias 27 e 28 de abril no Teatro Agostinho Bizinoto e as pessoas que tiverem interesse podem se dirigir até a sede do IDESP-Panorama no horário já indicado ou através do telefone (66) 98403-7918 ou do site bit.ly/oficinaspanorama2021.

CARLINDA:

O produtor do espetáculo esclarece que o espetáculo foi pensado e proposto para o município de Carlinda, contudo, pelas medidas sanitárias no município, foi necessário, em acordo e ciência da SECEL/MT, adaptar a aplicação do projeto para o município de Alta Floresta.