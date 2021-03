Box de Curtas inicia produções e lança quatro filmes este ano

O Box de Curtas 2021 está em plena fase de produção. As gravações já iniciaram e seguem até o final de março com a realização de quatro curtas-metragens. As obras são: “Cotidiano”, com o roteiro de Tiemi Otomura e direção de Juliana Capilé; “Outro tipo de gente”, com o roteiro de Samantha Col Debella e Tiemi Otomura e direção de José Augusto Filho; e “Bruce Spike e a Batalha da Berinjela”, roteiro e direção de Caru Roelis. Os três curtas foram selecionados no edital MT Nascentes, da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – Secel.

O quarto curta-metragem, que já está sendo editado, é o curta documental “José Medeiros – 30 anos de Histórias”. Tem roteiro de Tiemi Otomura e a direção de Marcelo Biss. O projeto faz parte do Prêmio Mestres da Cultura.

Os curtas-metragens terão atores locais e do interior de Mato Grosso que trazem profissionalismo às produções e valorização dos talentos regionais.

O Box de Curtas está na sua terceira edição e foi pensado para permitir que curtas-metragens com poucos recursos pudessem, de forma conjunta, viabilizar equipamentos e profissionais de alto nível. A experiência começou em 2017, quando Bárbara Varela foi produtora executiva de cinco projetos contemplados pelo edital da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. A segunda edição do Box produziu mais 3 curtas em 2019. No total, já foram produzidos oito curtas-metragens que participaram de mais de 90 festivais de cinema no Brasil e no mundo e garantiram 15 prêmios.

As gravações do curta-metragem “Bruce Spike e a Batalha da Berinjela” começaram esta semana. A roteirista e diretora Caru Roelis é natural de Alta Floresta (MT), graduada em Rádio & TV pela Universidade Federal de Mato Grosso, com mobilidade acadêmica em Cinema pela Universidade Federal Fluminense. O curta conta a história de Aurélio Sousa, uma criança de 8 anos que não gosta de legumes e verduras, muito menos berinjela. A mãe, Deise, fará de tudo para que o filho reconsidere a decisão e experimente o legume. Pressionado, Aurélio busca em Bruce Spike, seu super-herói favorito, a saída para sua salvação.

Marcelo Biss atua como Diretor de Fotografia em todas as produções. Formado pelo SIR – Laboratório de Som e Imagem em Curitiba (PR), é diretor de fotografia e diretor de cena com 30 anos de atuação nacional e internacional.

Nos sets de filmagens foram implementadas todas as medidas de segurança para combate ao COVID-19, tais como: aferição de temperatura, fornecimento de máscaras descartáveis, sanitização do ambiente – set de filmagem e dos equipamentos. As equipes são bem reduzidas e feita demarcação de espaços no local para manter o distanciamento mínimo e garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos.