Festival Estudantil de Teatro e Dança realiza edição live retrospectiva

O Festival Estudantil de Teatro e Dança (Feted) realiza a sua 18ª edição entre os dias 25 de março a 4 de abril, em uma programação com espetáculos, workshop e webinar. Após as apresentações também haverá um bate-papo com os realizadores de cada espetáculo no Instagram @feted.pe. Além das peças, o Feted também traz duas atividades formativas: um Workshop sobre Iluminação Cênica e um Webinar sobre a história dos festivais estudantis no Brasil. As inscrições estão abertas e possuem vagas limitadas. O evento é gratuito.

Organizado pelo produtor cultural Pedro Portugal, é a primeira edição do Feted em formato totalmente virtual, com espetáculos que já se apresentaram no palco do festival para uma edição online e comemorativa. O evento tem a participação especial dos espetáculos Vazio (SP) e Migraaaantes (MT) para compor a grade. Serão reapresentados sete peças, em dois finais de semana (25 a 28 de março e 2 a 4 de abril), no canal do YouTube.

Criado em 2003, o Festival Estudantil de Teatro e Dança nasceu com a missão de dar oportunidade para novos talentos e também criar novos públicos. De lá pra cá muita gente já passou pelo festival e, muitos deles, conseguiram se firmar na cena trajetórias profissionais, como o Grupo Magiluth, Trupe Ensaia Aqui e Acolá, Grupo Teatral Ariano Suassuna e a Trupe Mulungu Teatro de Bonecos e Atores. O festival conta com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Fundarpe, Secult, Governo de Pernambuco e Governo Federal.

Homenageadas

A 18ª edição do Feted homenageia a bailarina e diretora do Balé Popular do Recife, Ângela Fischer, e a atriz, diretora e fundadora do grupo O Poste Soluções Luminosas, Naná Sodré. As duas deram o pontapé inicial das comemorações do Feted participando, no início do mês, do quadro #PapoDeTeatro, mediado pelo produtor cultural Daniel Gomes. As lives podem ser assistidas no @feted.pe.

Webinar & Workshop

O jornalista, ator e teatrólogo Leidson Ferraz apresenta, nos dias 27 e 28 de março, das 14h30 às 17h30, o webinar Estudantes no Teatro: conexões históricas da cena nacional à pernambucana, sobre a formação dos primeiros grupos de teatro no país, com visibilidade nacional, compostos por estudantes, a exemplo do Teatro do Estudante do Brasil (TEB), idealizado pelo diplomata Paschoal Carlos Magno.

Ao final do encontro os inscritos receberão um certificado de participação. O workshop Revelando a Luz Cênica será ministrado pelo diretor e iluminador Eron Villar, no dia 04 de abril, das 14h às 17h, e abordará conceitos básicos da iluminação cênica teatral como luz, textura, movimento, expressão e cor, aplicados à prática teatral. Também serão apresentados os equipamentos mais usuais nos teatros e espaços cênicos. Os eventos serão transmitidos através do Google Meet. As inscrições podem ser feitas, de maneira gratuita, até a véspera do início da atividade pelo link na Bio do instagram @feted.pe.

SERVIÇO



Feted Live Retrospectiva

Quando: 25 de março a 4 de abril

Espetáculos serão exibidos em: https://bit.ly/3qXMu0e

Webinar e Workshop com inscrições em: https://linktr.ee/Feted



Programação

Quinta-feira (25)

20h - Auto da Compadecida (Grupo Cênicas Cia. de Repertório)

Sexta-feira (26)

20h - Ubu, o Rei do Gado (Escola Municipal de Arte João Pernambuco)

Sábado (27)

14h30 - Webinar Estudantes no Teatro: conexões históricas da cena nacional à pernambucana

16h - Infantil - Memórias de Emília (Grupo Ená Iomerê, do Colégio Diocesano de Caruaru)

Domingo (28)

14h30 - Webinar Estudantes no Teatro: conexões históricas da cena nacional à pernambucana

20h - Vazio (Companhia Retalhos da Memória, de Sorocaba (SP))

Sexta-feira (2)

20h - Retrato de Família (Grupo Cênicas Cia. de Repertório)

Sábado (3)

14h - Oficina Revelando a Luz Cênica

20h - Ganga Meu Ganga, O Rei

Domingo (4)

20h - Migraaaantes ou Tem Gente Demais nessa merda de barco - Fulcro Abstração Grupo de Teatro (IFMT – Campus Alta Floresta)