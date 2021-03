Cultura 20/03/2021 05:53 GM Comissão de Cultura promove debate sobre auxílio emergencial para profissionais do setor no Mato Grosso Najara Araujo/Câmara dos Deputados A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (25) sobre a aplicação da Lei Adir Blanc no Mato Grosso. Aprovada no ano passado, a lei prevê o pagamento de auxílio emergencial a artistas, produtores, técnicos e espaços culturais como forma de auxiliar um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus. A reunião ocorre a partir das 16 horas, sob a coordenação da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT). O pedido para realização do debate é da presidente da Comissão, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). Novos encontros devem debater a situação dos profissionais de outros estados. Foram convidados para a audiência sobre o Mato Grosso: a conselheira de Estado de Cultura e membro da Comissão da Lei Aldir Blanc para o estado e município de Cuiabá e Conselheira Municipal de Políticas Culturais, Zilda Barradas;

a dupla Vera-Zuleika de cultura popular mato-grossense;

o ator e coordenador do Instituto Cultural Casarão das Artes, Vini Hoffman;

a violonista profissional, professora de música na Escola de Música, e integrante do Conselho Municipal de Política Cultural de Cuiabá, Josi Crispim;

a professora da UFMT e cineasta Marithê Azevedo

a secretária Municipal de Cultura, Esportes e Lazer de Cuiabá, Carlina Maria Rabelo Leite Jacob;

a cantora popular cuiabana Deise Águena;

a diretora do Tudo Sobre Mulheres (Festival de Cinema Feminino de Chapada dos Guimarães), Danielle Bertolini;

a vereadora de Cuiabá Professora Graciele;

o pesquisador, historiador do patrimônio, articulador do Forúm Popular de Cultura de Cáceres, Renato Fonseca;

o ator e diretor e membro do Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF) Ronaldo Adriano;

o coordenador da Cufa em Rondonópolis e produtor da projeto I.B.D Individual Break Dance, Paulo Cesar.

