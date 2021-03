Cultura 24/03/2021 06:13 Gestores culturais de MT discutem ações e políticas públicas para desenvolvimento do setor A reunião aproveitou para tratar do Plano Estadual de Cultura e das eleições para o Conselho de Estado de Cultura e do Comitê Intergestores Bipartite Integração, cooperação e aprendizado marcaram o Encontro de Gestores de Cultura de Mato Grosso, realizado nesta terça-feira (23.03) via plataforma virtual. Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a reunião contou com a participação de gestores, secretários, coordenadores e agentes públicos de quase todos os municípios mato-grossenses. Durante toda a manhã, representantes da Secel e dos municípios conversaram sobre políticas públicas de desenvolvimento da rede produtiva da cultura em Mato Grosso. Na pauta, o Plano Estadual de Cultura e as eleições para o Conselho de Estado de Cultura e do Comitê Intergestores Bipartite, bem como tratativas sobre atividades em andamento e a serem realizadas. Os participantes, alguns dos quais iniciando neste ano na pasta de cultura por conta da renovação de gestões municipais após as eleições, puderam conhecer conceitos, legislações e orientações sobre elementos que fazem parte das políticas culturais. Patrimônio histórico, tombamento de bens nos municípios, economia criativa, bibliotecas públicas, descentralização, incentivos de fomento e diversidade étnica e cultural foram alguns dos temas tratados no encontro online. Os gestores municipais tiveram acesso ainda ao planejamento da Secel para 2021, que inclui o lançamento de editais e programas que contemplam ações em todos os municípios do estado. Dentre as novidades compartilhadas estão a aceleração de negócios criativos, restauração de bens tombados, revitalização de bibliotecas, pontos de cultura, incentivos e eventos literários, e a reedição dos editais MT Nascentes e Circuito de Mostras e Festivais. De acordo com o superintendente de Políticas Culturais da Secel, Jan Moura, o envolvimento dos municípios nas atividades estaduais e o amparo do Estado às demandas municipais ajudam a revigorar a rede produtiva cultural mato-grossense. “Uma política pública estadual de cultura só será fortalecida se fortalecidas estiveram as políticas públicas municipais”, destaca. Para os gestores participantes, a reunião trouxe, além de informações e orientações, a certeza de que a integração funcionará como direcionamento na execução de suas políticas culturais, conforme verbalizaram ao final do Encontro Estadual. “Agradecemos por além de esclarecer, nos incentivar”. “Parabéns a toda equipe, foi um momento de muito aprendizado”. “Foi ótimo! De enorme proveito esse encontro”. “Gratidão pelas informações e orientação para todos nós”. “Mesmo em meio à pandemia, seremos mais produtivos por essa proximidade na comunicação e apoio da Secel”.

