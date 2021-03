Cultura 25/03/2021 08:28 Laboratório de comunicação e cultura promove webinar sobre documentários A atividade será realizada nesta quinta-feira (25), e na sexta (26) a pauta é assessoria política. As atividades são desenvolvidas pelo LabCom A Lente, projeto selecionado no edital Conexão Cultura Jovem da Secel Bolsistas do LabCom A Lente - Foto por: Divulgação Nesta quinta-feira (25.03), a produção de documentários é tema da programação de lives do Laboratório de Comunicação e Cultura A Lente. A atividade, voltada aos bolsistas, mas que é aberta ao público, tem promovido a interação com importantes profissionais do mercado. Caso do documentarista Dewis Caldas, radicado em Portugal. A conversa será mediada pelo coordenador pedagógico do projeto, Ahmad Jarrah. A transmissão ocorre a partir das 14h (horário de MT), no canal do LabCom A Lente no YouTube. Com base em suas vivências na elaboração de roteiro, produção, direção e edição, ele vai subsidiar os participantes com informações sobre o universo dos documentários. A ação, intitulada “O documentário nos projetos culturais”, abre a quarta fase de capacitação do Labcom que trabalhará com a elaboração de Projetos Culturais e Sociais. Assim, os participantes debaterão sobre a realização de registros documentais de histórias e personagens. Assessoria política Para arrematar, na sexta-feira (26.03), tem webinar com Alice Gabriela e Ivanna Victoria. Elas falam aos bolsistas sobre os desafios enfrentados por profissionais na tarefa de comunicar ações políticas. Ambas, com trabalhos recentes no mercado da comunicação política, chegam com representatividade da mulher preta na assessoria e no design, trazendo cada uma o ponto de vista sobre a profissão: técnico, estético e político. O webinar será realizado via Google Meet e para participar basta solicitar vaga via direct do perfil LabCom no Instagram: @labcom.alente. Programação de abril No mês de encerramento das ações do LabCom A Lente, as atividades de interação entre profissionais de grande destaque em Mato Grosso e os bolsistas, seguem a todo vapor. Entre os dias 13 e 16 de abril, a produtora executiva Fernanda Gandes, repassará seus conhecimentos durante a semana de capacitação em “Elaboração de Projetos Culturais e Sociais” que acontece entre os dias 13 a 16 de abril. Diante do agravamento do cenário de pandemia, é possível que a atividade inicialmente prevista para formato presencial, tenha que migrar para o ambiente virtual. De acordo com uma das idealizadoras do LabCom A Lente, Bruna Obadowski, a oficina de projetos busca, por meio da capacitação dos bolsistas, a inclusão, transversalidade e a democratização da cultura. “Nela, os bolsistas aprenderão sobre a gestão de projetos, os modelos e práticas de gestão cultural: pública, privada e comunitária, além do planejamento, formatação de projeto cultural, concepção e fases de desenvolvimento”, explica. Além desta, o LabCom ofertará ainda a oficina de portfólio para que cada bolsista possa sair com um trabalho a ser direcionado ao mercado cultural, com indicação para estágio e assistência em comunicação, redes sociais, design e projetos com a supervisão da coordenação pedagógica do projeto. O projeto LabCom A Lente foi contemplado no edital Conexão Cultura Jovem promovido pelo Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT, com recursos federais da Lei Aldir Blanc. O laboratório também tem apoio da Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Serviço Webinar – comunicação política: desafios da assessoria

Data: 25/03 (quinta-feira)

Horário: 14h (horário de MT)

Transmissão: Aberta no YouTube do LabCom A Lente Webinar – comunicação política: desafios da assessoria

Data: 26:03

Horário: 14h (horário de MT)

Meet: aos que se interessarem, solicitar participação via Instagram do projeto

Voltar + Cultura