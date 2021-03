Cultura 25/03/2021 11:28 Artista de Mato Grosso é selecionado para Festival de Dramaturgia em São Paulo Túlio Paniago é jornalista e recém-graduado pela MT Escola de Teatro A Cia de Teatro Os Satyros, com sede em São Paulo, organiza, de 26 a 28 de março, o Festival Dramaturgias em Tempo de Isolamento. Pioneiros no teatro digital, Rodolfo García Vázquez e Ivam Cabral, cofundadores do grupo, selecionaram 12 nomes da dramaturgia nacional para criarem textos inéditos especialmente para o evento, que será digital. Um dos autores selecionados é o jornalista Túlio Paniago, recém-formado em Dramaturgia pela MT Escola de Teatro, oferecido em Cuiabá por meio de uma parceria entre a instituição, a Associação Cultural Cena Onze, Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O goiano, que completa 30 anos na estreia do festival, estudou jornalismo na UFMT e Roteiro na Academia Internacional de Cinema, em São Paulo; tendo retornado a Mato Grosso em 2019, quando ingressou na MT Escola. Seus textos logo chamaram a atenção, em especial a peça “Depois do fim do mundo vem sempre um outro dia” – recém apresentada na III Mostra online da MT Escola de Teatro e que lhe rendeu o convite para escrever uma dramaturgia inédita para o festival. “Sabendo que seríamos os únicos de Mato Grosso, decidi brincar justamente com essa visão que a maioria do pessoal do sudeste tem sobre a gente. Essa ideia de que somos parte de uma cultura exótica, de uma excentricidade quase pitoresca, como se fôssemos estrangeiros dentro do próprio país”, explica Túlio. É assim que surge a peça “Exóticos”, que aborda diversas perspectivas sobre o fazer artístico e teatral no estado do centro-oeste brasileiro. Dirigida por Eliane Fonseca e Rafael Cerigato, a montagem será feita por artistas recém-formados na MT Escola. “Esse convite nos enche de alegria e orgulho! É o reconhecimento do trabalho desses artistas!”, comemora Flávio Ferreira, diretor artístico da MT Escola de Teatro. MT Escola de Teatro A MT Escola de Teatro é um polo de formação da gestão do Cine Teatro Cuiabá, firmada entre a Secretaria de Estado de Cultura (SECEL MT) e Associação Cultural Cena Onze. O curso de tecnologia em Teatro tem a parceria da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap/SP). Serviço Evento gratuito: Peça Exóticos, no Festival Dramaturgias em Tempo de Isolamento Data e horário: 27/03 (sábado) às 17h (Horário de Mato Grosso) Local: Espaço Digital dos Satyros - plataforma Sympla https://www.sympla.com.br/produtor/espacodigitaldossatyros Classificação indicativa: 16 anos

