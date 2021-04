Wilson Benigno, jovem artista de Matupá, realiza seu primeiro projeto cultural

Autodidata, Wilson começou a desenhar ainda na infância. Suas obras são inspiradas em sonhos recorrentes que tem durante as madrugadas

“O grito artístico precisa ser ouvido”. Esta é uma das maneiras como o jovem artista matupaense Wilson Benigno vê as artes visuais. Autodidata, Wilson começou a desenhar ainda na infância e desde essa época nunca mais parou. "Zooníricas de Benigno” é o primeiro projeto cultural do artista aprovado em edital público, um dos contemplados no Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A maioria das obras de Benigno são imagens de um sonho recorrente que tem de madrugada. Segundo ele, nessas experiências oníricas, ele vê “flashback de um monte de coisas”. Wilson reforça ainda que sua mente é agitada, então anota tudo e desenha depois. Alguns dos resultados desse processo criativo do artista poderão ser vistos nos produtos e nas ações do projeto Zooníricas de Benigno.

“Sempre gostei de criar e ler. Fazia maquetes e me divertia. Quando juntava a gurizada do bairro e íamos para rios e chácaras, eu levava folhas e lápis para desenhar”, relembra Wilson, explicando que começou a desenhar desde os oito anos, de forma autônoma.

Com uma programação totalmente online, o projeto tem o intuito de divulgar o trabalho artístico de Wilson, por meio de vários produtos que envolvem exclusivamente os desenhos, bem como promover um intercâmbio com outros jovens artistas mato-grossenses.

A programação começa com uma live no dia 26 de abril, às 20h, com os artistas Brenda Silva Forster (Lucas do Rio Verde), Gabriel Ferreira Santana (Cáceres), Pedro Marmo da Silva (Poconé) e Renata Zambom (casa90Studio). O evento será transmitido no canal de Youtube e Facebook do artista.

No dia 30 de abril, às 20h, tem live de lançamento do site de Wilson Benigno e exposição virtual, transmitido no canal de Youtube e Facebook. Na mesma data, o público poderá conhecer um pouco mais do artista e suas obras em um mini documentário que ficará disponível no site.

Em maio, tem oficinas virtuais exclusivamente com alunos de uma escola pública de Matupá. As oficinas serão realizadas de 03 a 07 e de 10 a 14 de maio. Na programação tem ainda uma conversa com a artista Crys Rios (Cuiabá), a data será divulgada no Instagram do proponente.

Saiba mais sobre o projeto

Site: www.wilsonbenigno.com.br

Redes sociais: Instagram/ Facebook/ Youtube