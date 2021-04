Cultura 05/04/2021 19:49 Fórum debate desafios e perspectivas da produção cultural em Mato Grosso O evento é online e gratuito e será realizado de 16 a 18 de abril. As inscrições estão abertas até 12 de abril Diante da pandemia de covid-19, repensar e debater o atual cenário da produção e gestão cultural é necessário e importante. Para quem trabalha na área, diversos temas sobre o setor serão discutidos, entre os dias 16 e 18 de abril, no II Fórum Mato-grossense de Produção Cultural: Desafios e Perspectivas (II ProCultura MT). O projeto foi contemplado pelo Edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento é totalmente gratuito e será transmitido via Youtube. Tem como objetivo integrar a área com a finalidade de compartilhar experiências e traçar estratégias capazes de potencializar o desenvolvimento de projetos e ações culturais em Mato Grosso. As inscrições seguem abertas até o dia 12 de abril. Para os inscritos que participarem de pelo menos 70% da programação, haverá a certificação de 20 horas como atividades complementares. Para conferir a agenda completa e se inscrever, clique aqui. Proposto por produtores culturais de Cuiabá e contando com a parceria da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), o encontro também pretende estabelecer um canal de diálogo entre os profissionais da cultura, para articular a classe em todo o Estado. “É preciso fomentar as políticas que ajudem a alavancar novas possibilidades, por meio de ações conjuntas e articuladas. O Fórum é um espaço que poderá promover tais articulações”, argumenta o proponente Ronaldo José da Silva. A abertura do evento, no dia 16 de abril, sexta-feira, às 18h, contará com a participação do Coral da UFMT e do secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Alberto Machado. Em seguida, a produtora cultural Silvana Cordova media a discussão sobre o tema “Políticas da cultura no estado de Mato Grosso”. Farão parte do debate o secretário adjunto de Cultura da Secel-MT, Paulo Traven; Eduardo Espindola, representante da Associação Mato-grossense de Produtores Culturais e o deputado estadual Alan Kardec (PDT). No sábado (17), o assunto é economia criativa. Já no domingo (18), encerrando o evento, o debate “Espaços e perspectivas culturais: compartilhando experiências”, é mediado por Jan Moura, superintendente de Políticas Culturais da Secel-MT e pesquisador da área cultural. A programação conta também com apresentações de artistas mato-grossenses como o ator Eduardo Butakka, a cantora Luisa Lamar e a poetisa Luciene Carvalho. O projeto O projeto nasce, sobretudo, com o propósito de somar forças entre os trabalhadores da área. Fazem parte do grupo de proponentes os produtores culturais: José B. Franco Junior, Ronaldo José da Silva, Bruna Tomaz, Jailco Antonio de Lima Junior e Agnaldo Rodrigues da Silva. Serviço II Fórum Mato-grossense de Produção Cultural Inscrições: até 12 de abril Evento: de 16 a 18 de abril Local: Online, transmissão via Youtube. Informações: Site / Instagram E-mail: proculturamt@gmail.com

