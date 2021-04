No mês de abril o Grupo Tapa traz peças inéditas e gratuitas no Festival Online transmitido pelo Teatro Aliança Francesa. Serão quatro montagens apresentadas. Nesta segunda-feira, dia 12, será apresentado o espetáculo "Despedida de Solteiro".

O Festival Online - Grupo TAPA continua em abril com espetáculos inéditos, gratuitos e transmitidos pelo Teatro Aliança Francesa na plataforma Zoom. Serão quatro montagens apresentadas durante o mês, a gravação de "Despedida de Solteiro", de Arthur Schnitzler (segunda-feira, dia 12 de abril, às 19h), três textos em work in progress: "A Brasiliense", de Henry Becque (dia 19 de abril, às19h); "Um Chá das Cinco", de João do Rio (dia 25 de abril, às 17h); e "Sete Histórias", de Ezter Liu (dia 26 de abril, às 19h). Os ingressos são gratuitos e as reservas são feitas pelo sympla.com.br/teatroaliancafrancesaonline.

A direção é de Eduardo Tolentino de Araujo, com exceção da última, que tem Clara Carvalho assinando a sua primeira direção no grupo. No work in progress, os atores gravaram suas performances em casa em virtude da contenção ao novo coronavírus. E o público terá a oportunidade de participar de um bate papo no final das sessões para ampliar ainda mais a proximidade com a equipe criativa de cada peça para saber mais detalhes sobre tradução, adaptação e a importância dos autores.

“Vivemos em um momento difícil nas condições sanitárias do país, o que exige cautela para apresentarmos nossos trabalhos, e agora estamos mais habituados com a questão do digital e como trazer uma experiência cada vez melhor para o público”, ressalta Tolentino.



Sobre as montagens

O austríaco Arthur Schnitzler desenvolveu uma série de sete peças curtas ("O Ciclo Anatol"), escritas entre 1882 e 1892, que trata sobre as aventuras e desventuras de um namorador incansável. "Despedida de Solteiro" é um dos textos desta coletânea que o Grupo TAPA montou em 2018 no espetáculo Anatol. Na história, o protagonista se vê em apuros no dia do seu casamento quando uma conquista da véspera acorda no seu quarto e se recusa a ir embora. O elenco é formado por Antoniela Canto, Adriano Bedin, Ariel Cannal e Bruno Barchesi.

“Cada episódio do ciclo tem vida própria e traz como elementos comuns Anatol e, seu amigo e alter ego, Max. Com sólida carreira na medicina, o autor não podia esperar que seus textos escritos como exercícios dramatúrgicos fizessem tanto sucesso, rendessem toda uma série e lhe abrissem as portas para se tornar um dos expoentes da literatura ocidental”, diz Tolentino.

"A Parisiense", de Henry Becque (1837-1899), foi escrita em 1885 e ganha uma versão para o universo brasileiro com o título de "A Brasiliense". A obra tem no centro uma nova mulher - que por traz de um discurso conservador e reacionário - revela um comportamento amoral, não só quanto aos costumes, mas na manipulação da máquina pública à serviço dos seus interesses.

“Essa é considerada uma joia do realismo, um realismo ocre como foi chamado na época. Uma sátira feroz, o humor cínico de Becque ganha cores nacionais na transposição da capital francesa do século 19 para uma típica habitante do planalto central do século 21, sob a capa de 'do lar', transitando nas esferas do poder e nas alcovas promissoras. Pátria, religião e família acima de tudo são o lema dessa ‘Brasiliense’”, enfatiza o diretor. Em cena, estão André Garolli, Brian Penido Ross, Bruno Barchesi e Camila Czerkes. A peça fez grande sucesso nos anos 60 na versão de Millôr Fernandes, protagonizada por Fernanda Montenegro, sob o título "A Mulher De Todos Nós".

O grupo também volta a se encontrar com João do Rio (Pseudônimo de Paulo Barreto) na estreia de "Um Chá Das Cinco". Escrita em 1916, a peça de um ato único, satiriza o modismo importado da Europa do chá vespertino adotado pela sociedade cosmopolita da Capital Federal. Para essa versão, os hábitos mudaram e o modelo europeu foi substituído pelo americano com seu Dia das Bruxas.

“Esnobismo e afetação potencializam o humor crítico do autor, considerado o Oscar Wilde Brasileiro, através de frases pronunciadas em outras línguas e saborosos jogos de palavras. Nem Paris, nem Nova York, só nos resta rir de nós mesmos nesses 'Nossos Tristes Trópicos' e nada melhor para isso que redescobrir o humor ácido de João do Rio", enfatiza Tolentino. O elenco é formado por Antoniela Canto, Ariel Cannal, Bia Bologna, Daniel Volpi, Elisa Romero, Felipe Souza, Fernando Moscardi, Gabriela Westphal, Lili Bernartt, Natalia Beukers, Marcela Arruda, Renata Giriolli, Victor Hugo Sorrentino.

Uma das novidades é a estreia de Clara Carvalho na direção de uma produção do Tapa. Será com "Sete Histórias", uma adaptação da obra "Das Tripas Coração", de Ezter Liu, uma autora pernambucana que escreveu contos sobre o universo feminino, no qual sete deles ganham vida pela interpretação solo de Mariana Muniz. As histórias mostram as faces do que é o “ser mulher” em diversas situações, como a história de Rosa e as formigas que estão comendo sua casa; a trama de Jacinta e seus 11 carneiros; a mulher parafuso, entre outras.

“Todas as narrações acompanham essas mulheres em situação limite em função de um abuso mental ou físico. São histórias secas, ao mesmo tempo, muito sensíveis, misturam até elementos fantásticos em torno das personagens. O corpo vai expressar toda essa atmosfera, Mariana Muniz tem uma trajetória na dança que contribui para a construção do universo proposto na peça. Ela é pernambucana assim como Ezter Liu”, conta Clara.

Clara e Mariana são parceiras cênicas e já trabalharam em vários projetos como em "As Criadas", Jean Genet, produção do Tapa. Ezter Liu foi a primeira mulher a ser vencedora do Prêmio Pernambuco de Literatura em 2017 na principal categoria, justamente, com Das Tripas Coração.

Serviço

Festival Online - Grupo TAPA

Ingressos: grátis.

Reserva de ingressos e acesso à transmissão: Sympla.com.br/teatroaliancafrancesaonline

Especificação técnica: baixar o aplicativo Zoom, preferencialmente no PC ou notebook. Também é possível assistir por tablet, celular ou emparelhamento com Smart TV.



"Despedida de Solteiro"

Segunda-feira, Dia 12 de abril, 19h.

Texto: Arthur Schnitzler. Direção: Eduardo Tolentino de Araujo. Elenco: Adriano Bedin, Antoniela Canto, Ariel Cannal e Bruno Barchesi. Fotos: Ronaldo Gutierrez. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Design gráfico: Mau Machado. Assistência de produção: Nando Barbosa, Nando Medeiros. Produção geral: Ariel Cannal.

Grátis - Gravação.



"A Brasiliense"

Segunda-feira, dia 19 de abril, às 19h.

Texto: Henry Becque. Direção: Eduardo Tolentino de Araujo. Elenco: André Garolli, Brian Penido Ross, Bruno Barchesi, e Camila Czerkes. Fotos: Ronaldo Gutierrez. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Design gráfico: Mau Machado. Assistência de produção: Nando Barbosa, Nando Medeiros. Produção geral: Ariel Cannal.

Grátis - Work In Progress.



"Um Chá das Cinco"

Domingo, dia 25 de abril, às 17h.

Texto: João do Rio. Direção: Eduardo Tolentino de Araujo. Elenco: Antoniela Canto, Ariel Cannal, Bia Bologna, Daniel Volpi, Elisa Romero, Felipe Souza, Fernando Moscardi, Gabriela Westphal, Lili Bernartt, Natalia Beukers, Marcela Arruda, Renata Giriolli, Victor Hugo Sorrentino. Fotos: Ronaldo Gutierrez. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Design gráfico: Mau Machado. Assistência de produção: Nando Barbosa, Nando Medeiros. Produção geral: Ariel Cannal.

Grátis - Work In Progress.

"Sete Histórias"

Segunda-feira, dia 26 de abril, às 19h

Texto: Ezter Liu. Direção: Clara Carvalho. Elenco: Mariana Muniz. Fotos: Cláudio Gimenez. Trilha sonora: Mau Machado. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Design gráfico: Mau Machado. Assistência de produção: Nando Barbosa, Nando Medeiros. Produção geral: Ariel Cannal.

Grátis - Work In Progress.