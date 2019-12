Destaques 15/12/2019 17:13 Nova Bandeirantes: Homem morre soterrado durante escavação em garimpo Um homem morreu soterrado no sábado (14), em um garimpo no município de Nova Bandeirantes (998 km da Capital). A vítima foi identificada como Thiago Mingote Henriques, de 32 anos. Segundo informações do site regional Só Notícias, relatos de testemunhas apontam que Thiago era funcionário do local e estava executando um serviço de rebaixamento no momento em que foi soterrado. Conforme as testemunhas, ele chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho, porém quando foi retirado da terra já estava morto. O entrou em contato com as autoridades competentes, que ainda verificam a demanda.

