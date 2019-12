Destaques 16/12/2019 08:34 Marcos José / Abraão Lincoln/ Progresso Fm Alta Floresta: Homem tentar embarcar em avião com arma de fogo na bagagem Um homem de 68 anos foi detido na tarde deste domingo (15), por volta das 14 horas, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. As informações são de que ao fazer o checkin no Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias em Alta Floresta, foi constatado pelo equipamento de Raio X que na bagagem do mesmo teria um objeto semelhante a uma arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e ao checar o interior da bagagem foi encontrado alguns pares de calçados, cinto de couro, um amolador de faca e envolto a uma rede de dormir um revólver calibre 32 com quatro munições no tambor. Indagado a respeito da procedência bem como documentação da arma de fogo ele não soube responder, sendo assim, o homem foi detido e encaminhado juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil ficando a disposição das autoridades competentes.

