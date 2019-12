Destaques Nova Monte Verde 16/12/2019 09:20 Redação: Nativa News Deputada estadual Janaína Riva visita Nova Monte Verde e anuncia liberação de emenda A Deputada Estadual Janaina Riva e o senado Wellington fagundes cumpriram agenda na última sexta-feira, dia 13, em Nova Monte Verde. A parlamentar e o senador foram recebidos pela prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes, a reunião foi no período da tarde na câmara municipal com liderança de Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirantes. O encontro busca fortalecer o partido para as eleições municipais do próximo ano e tratar da liberação de emendas parlamentares para os municípios da região. De acordo com a deputada já foi paga uma emenda para asfalto de R$341.000,00 para o município de Nova Monte Verde e agora está empenhando mais uma emenda de R$300.000,00 destinados para a manutenção do asfalto. "Foi um compromisso meu de campanha e essa presença aqui foi muito cobrada durante o período eleitoral eu convidei o senador Wellington para viesse comigo para reforçar esse trabalho”, disse Janaína. Beatriz de Fátima Sueck agradeceu a deputada Janaína Riva e o senador Wellington fagundes pela visita e apoio dado ao município de Nova Monte Verde mencionando a liberação de recursos voltados à melhoria da qualidade de vida da população. No final da visita a deputada estadual Janaína Ríva e o senado Wellington fagundes se colocaram à disposição da Prefeitura para defender os interesses da população do município de Nova Monte Verde.

