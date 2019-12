Destaques 16/12/2019 14:44 Gazeta Digital Concurso e seletivos oferecem salários de até R$ 15 mil Luiz Leite Prefeituras de Mato Grosso estão com inscrições abertas para concursos e seletivos para todos os níveis de escolaridade. As vagas oferecem salários de até R$ 15 mil. Confira oportunidades: Prefeitura de Alto Boa Vista (concurso)

Escolaridade: todas

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais; Borracheiro; Gari; Guarda; Lavador de Veículos; Mecânico; Monitor Transporte Escolar; Motorista I; Motorista II; Operador Máquina Pesada; Pedreiro; Tratorista; Assistente Administrativo; Atendente de Consultório Odontológico; Eletricista; Facilitador de Oficinas ; Fiscal de Vigilância Sanitária; Orientador Social; Recepcionista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Assistente Social; Enfermeiro Plantonista; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico/ Bioquímico; Médico Clínico Geral; Médico Veterinário; Professor de Educação Física e Professor de Matemática.

Salário: R$ 998,00 a R$ 15.456,59

Inscrições: até 10 de janeiro

Site: www.metodoesolucoes.com.br

Taxa: R$ 60 a R$ 120 Conquista D’Oeste

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Fisioterapeuta, Professor de Ensino Fundamental e Técnico em Radiologia.

Salário: R$ 4.574,15 a R$ 5.553,98.

Inscrições: 16 a 6 de janeiro

Site: www.w2consultores.com.br

Taxa: R$ 80 a R$ 100 Prefeitura de Poxoréu

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Psicólogo; Assistente Social; Professor; Bioquímico; Monitor de Creche; Motorista e Assessor Jurídico da Câmara

Salário: R$ 1.085,53 a R$ 3.208,12

Inscrição: 23 de dezembro a 02 de janeiro de 2020

Site: http://www.poxoreu.mt.gov.br/

Taxa: não informado

Prefeitura de Pontes e Lacerda

Escolaridade: todas

Cargo: Motorista Escolar, Nutrição Escolar e Vigia; Assistente Administrativo; Auxiliar de Consultório Dentário; Auxiliar de Serviços Gerais Leves; Bioquímico; Enfermeiro; Médico; Odontólogo; Professores - Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Intérprete de Libras e mais

Salário: R$ 907,58 a R$ 7.403,48

Inscrição: 19 a 30 de dezembro

Site: www.klcconcursos.com.br

Taxa: R$ 50, R$ 70 e R$ 90 Prefeitura de Araputanga

Escolaridade: técnico e superior

Cargo: Professor com habilitação em Pedagogia; Professor com habilitação em Educação Física; Professor com habilitação Pedagogia; Psicólogo; Nutricionista; Monitor de Creche e mais

Salário: R$ 1.165,74 a R$ 7.358,12

Inscrição: 9 a 19 de dezembro

Site: http://www.araputanga.mt.gov.br/

Taxa: não informada

Prefeitura de São Félix do Araguaia

Escolaridade: todas

Cargo: Mecânico; Motorista de Caminhão do Lixo; Motorista de Ambulância; Operador de Máquinas Pesadas Limpeza/ Nutrição; Vigia; Artesão; Assistente Social; Encanador; Enfermeiro; Farmacêutico-Bioquímico; Fisioterapeuta; Médico Agência Transfusional; Médico PSF; Médico Veterinário; Motorista de Trator de Pneu; Nutricionista e mais

Salário: R$ 998,00 a R$ 13.508,39

Inscrição: 12 a 18 de dezembro

Site: http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/

Taxa: não informado

Prefeitura de Cáceres

Escolaridade: todas

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais; Guarda; Nutricionista; Pedreiro; Professor Licenciado em Biologia; Professor Licenciado em Educação Física; Professor Licenciado em Geografia; Professor Licenciado em História; Professor Licenciado em Letras; Professor Licenciado em Matemática e Professor Licenciado em Pedagogia.

Salário: R$ 998,00 a R$ 4.630,32

Inscrição: 18 de dezembro

Site: www.klcconcursos.com.br

Taxa: R$ 20,00 a R$ 40,00

Prefeitura de Serra Nova Dourada

Escolaridade: todas

Cargo: Gari; Mecânico; Pedreiro; Zelador; Auxiliar de Laboratório; Agente Administrativo; Técnico em Eletricidade; Técnico em Enfermagem; AAE - Transporte Escolar; Médico Clínico Geral; Farmacêutico - Farmácia; Nutricionista; Professor de Letras e mais

Salário: R$1.022,58 a R$ 12.271,09

Inscrição: 3 de dezembro a 2 de janeiro

Site: www.metodoesolucoes.com.br

Taxa: R$ 60 a R$ 120

