Destaques 16/12/2019 15:49 Alta Floresta: Grupo Fulcro Abstração representa o IFMT no Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense Foto: Divulgação O Teatro Experimental de Alta Floresta realizou entre os dias 07 e 13 de dezembro, a 8a edição do Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense. Com programação gratuita, o evento contou com 24 atrações que aconteceram em doze lugares distintos da cidade de Alta Floresta, colocando o município no cenário artístico nacional durante a sua semana de realização. Nessa edição, participaram onze grupos teatrais de três estados brasileiros, além de uma intervenção de artes visuais e um show de encerramento. Integraram a programação os grupos: Theatro Fúria, Coletivo Spectrolab, Cia. Thereza Helena, Cia Pessoal de Teatro, Grupo Tibanaré e Vinícius dos Santos, de Cuiabá/MT, Teatro Faces Jovem de Primavera do Leste/MT, os artistas grafiteiros Thiago Sampaio (Sampa) de Sinop e Adão Silva (Babu) de Cuiabá, Vinícius Piedade de São Paulo/SP e Grupo Teatro Imaginário Maracangalha de Campo Grande/MS. De Alta Floresta, participou da programação o Teatro Experimental de Alta Floresta, a Banda Projeto Psiconáuticos e o Fulcro Abstração, grupo de teatro do IFMT - Campus Alta Floresta. O Fulcro Abstração apresentou o espetáculo “Agro Negócio”, que estreou em agosto deste ano na abertura do 3o. Circuito de Arte e Cultura do IFMT – Campus Alta Floresta, cumpriu temporada de algumas apresentações na cidade em setembro e representou o Campus na 2a. Marte – Mostra de Arte do IFMT – em Rondonópolis, no mês de outubro. Em seu terceiro processo criativo de pesquisa e montagem cênica, o grupo de teatro Fulcro Abstração, investiga o premiado texto “Agro Negócio”, do dramaturgo Marco Catalão. Na peça, uma cabeça continua falando, mesmo depois de ter sido arrancada do corpo em um crime brutal, ocorrido em uma usina de cana-de-açúcar. Uma investigação conduz o espetáculo, a fim de desvendar o assassinato. Em cena, estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, sob a direção do professor Eduardo Machado, dão vida a vários Coros que tentam elucidar os fatos da investigação em torno da cabeça cortada, enquanto vemos os contrastes entre o lucro exorbitante obtido por meio de salários irrisórios e condições de trabalho sórdidas e desumanas. Segundo Eduardo Machado, professor de Artes Cênicas do Campus Alta Floresta, “a realização de mais uma edição deste festival foi uma excelente oportunidade de acesso à arte e ampliação do repertório cultural para a população alta florestense, de troca entre os artistas, entre o público e as obras, uma semana em que a cidade pôde respirar arte feita em diversas regiões, com propostas estéticas bem diferentes e discussões muito ricas. Representar o IFMT neste evento foi uma grande honra para nós. É uma alegria imensa poder realizar, e antes de tudo poder ofertar para Alta Floresta uma diversidade de espetáculos teatrais e de uma programação que transcendeu a linguagem do teatro.” Elenor Cecon Júnior, da equipe organizadora do festival ressaltou que foi “uma alegria imensa poder contar com a participação do Fulcro Abstração, que é um grupo de teatro vinculado ao Instituto Federal, com sede aqui em Alta Floresta, pois é interessante para a cidade o surgimento de um novo grupo, que em três anos de sua trajetória já mostra à sociedade a que veio. O espetáculo ‘Agro Negócio’ discutiu assuntos de extrema relevância e pertinência para nossa sociedade, sobretudo aqui da Amazônia.” Além da apresentação de espetáculos, o festival também realizou a tertúlia teatral, que foi um momento no qual os grupos e artistas participantes promoveram reflexões sobre as formas de produção, de seus processos artísticos e de gestão. Elenor Cecon destacou ainda a importância de poder ouvir os depoimentos dos alunos do IFMT e a relevância de estarem participando de um grupo de teatro, que transcende simplesmente o fazer artístico, reforçando que o teatro mudou a trajetória de vida deles. “Ainda que não optem pela carreira artística, percebemos o quanto a experiência teatral mudou o pensamento de mundo desses alunos, mudou a maneira como veem as coisas da nossa sociedade contemporânea.”

