Golpistas oferecem solução pela internet para limpar nome sujo; consumidores devem ficar em alerta

Tem crescido consideravelmente o número e a forma de golpes aplicados no Brasil. A cada ano surgem novas modalidades de se tentar enganar e se obter vantagens de pessoas inocentes. Um deles e que tem preocupado a Câmara de Dirigentes Lojistas CDL é o aplicado pela internet que promete limpar o nome sem precisar quitar as dívidas.

“Temos recebido muitos casos na entidade de pessoas que acabam caindo nesses golpes, que para quem já está devendo, acaba ficando em uma situação pior ainda”, afirma o superintendente da entidade, Fábio Granja, que também informou que “a cada 17 segundos um brasileiro sofre uma tentativa de fraude e dentre elas, constam as promessas de retirada do nome do SPC e de outros bureaus de crédito, além de promessas de conseguirem valores através de indenizações movidas por ações com o teor de cobrança de juros indevidos e danos morais. Lembrando que nestes casos, quando trata-se dessas inverdades, o maior prejudicado é o consumidor inadimplente que além de não conseguir limpar o seu nome, ainda corre o risco de arcar com custas judiciais e/ou advocatícias”.

Conforme a CDL ainda, não existe outra forma para se sair da inadimplência sem ser através do pagamento ou renegociação da dívida com o credor. “Não existem milagres. Essa é a única forma. Se alguém apresentar uma solução diferente, não aceite, pode ser um golpe”, alerta Granja, reforçando que “a melhor forma do consumidor se proteger é estar sempre atento e desconfiar de ofertas que prometem milagres, que prometem resolver a dívida de uma forma instantânea e sem a necessidade de pagamento efetivamente do valor que ele sabe que ele deve. Para isso, o consumidor precisa dialogar com o credor, mas também poderá buscar apoio e orientação com a CDL da sua cidade e/ou acessar o portal do SPC Brasil para ter sempre boas orientações”.

De acordo com a entidade ainda, golpes como o “Limpe seu nome e aumente sua pontuação de Score” não é novo na internet, mas que ultimamente tem sido anunciado com frequência nas redes sociais. Além dessas promessas que são inverídicas, ainda existe o golpe de boletos por e-mail.

Leia Também: Gefron apreende 2,8 toneladas de drogas no primeiro semestre deste ano

A entidade lembra ainda, que para quem realmente tem interesse em sair da inadimplência, está em andamento desde o dia 21 de novembro o Feirão On-line do SPC, onde os consumidores estão tendo a oportunidade de renegociar as dívidas sem sair de casa. Consumidores de 11 capitais, entre elas Cuiabá, e mais quatro cidades estão tendo descontos de até 90% nas dívidas em atraso de diversos segmentos, como bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados, comércio e do ramo de serviços.