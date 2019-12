Destaques 17/12/2019 17:57 Casal de mandantes de latrocínio em Nova Monte Verde tem prisão cumprida em Querencia Após cinco anos foragido, o casal apontado como articulador de um roubo seguido de morte ocorrido em Nova Monte Verde (968 km ao Norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na zona rural do município de Querência (945 km a Nordeste de Cuiabá). O trabalho para cumprimento de mandados judiciais foi deflagrado na manhã desta terça-feira (17.12), após troca entre as Delegacias de Polícia das duas cidades. Nilson Dessbesel, 46, conhecido como “Gaúcho”, e sua esposa, Tatiana Aparecida do Nascimento Dessbesel, estavam com as ordens de prisão preventiva decretadas pela Comarca de Nova Monte Verde, por latrocínio. O fato bárbaro aconteceu no ano de 2014, quando a mando do casal, dois indivíduos armados invadiram um estabelecimento comercial para assaltar e renderam uma família. A Polícia Militar foi acionada e logo que chegou ao local houve troca de tiros, culminando a morte do dono do mercado. Ainda na ocasião um policial militar foi alvejado, bem como sua arma de fogo e uma viatura da PM levada pelos suspeitos. No decorrer das diligências, os autores do roubo acabaram presos e o casal apontado como responsável por planejar o roubo identificados, tendo os pedidos de prisão preventiva representados pela Polícia Civil. Conforme o delegado de Nova Monte Verde, Eugênio Rudy Junior, as investigações continuaram de forma ininterruptas para elucidação do caso. Os dois procurados, desde então, foragiram para o Estado de São Paulo onde permaneceram por certo tempo, até retornarem para Mato Grosso. Após monitoramento foi identificado que Nilson e Tatiana estavam residindo em uma chácara na região da PA Brasil Novo, em Querencia. Com os mandados de prisão foi solicitado apoio a equipe de Querência, que rapidamente efetuou a prisão do casal na zona rural. Na cidade de Nova Monte Verde, foi cumprido a ordem de busca e apreensão domiciliar, tendo como endereço alvo a casa do pai da suspeita. “A prisão dos intelectuais do gravíssimo crime é resultado do empenho das equipes de policiais civis de Querencia e Nova Monte Verde, que não mediram esforços para dar fiel cumprimento aos mandados judiciais”, enalteceu o delegado Eugênio Rudy Junior.

