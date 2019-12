Destaques 17/12/2019 18:10 Redação: Nativa News Alta Floresta: Ponte de madeira não suporta peso e caminhão cai em córrego Uma ponte localizada na 3º Oeste (zona rural de Alta Floresta), conhecida também por terceirinha, onde foi registrado um acidente em que um caminhão tanque caiu no córrego após transpor a ponte. A estrutura de madeira não suportou o peso e desabou. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, se tratar de uma ponte pequena o trabalho de recuperação é rápido, já que ela não quebrou totalmente e sim algumas pranchas que não suportaram o peso do caminhão ao sair da trilha. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. O tráfego no local deve ficar temporariamente interrompido.

