Destaques 17/12/2019 18:25 Águas de Alta Floresta pontua investimentos e ações realizadas no município Recursos foram destinados à utilização de novas tecnologias no abastecimento de água e esgotamento sanitário Qual caminho o saneamento percorre? Da captação dos rios que abastecem a cidade, até a chegada da água potável nas torneiras e o caminho de volta à natureza em segurança. Todos os dias. A cadeia do saneamento básico é composta por etapas rigorosas para garantir saúde e qualidade de vida à comunidade. Neste sentido, buscando a excelência na prestação de serviços, as equipes da Águas Alta Floresta, concessionária do município, trabalharam durante todo o ano de 2019, para aprimorar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com os investimentos feitos na cidade foi possível modernizar o sistema de saneamento básico de Alta Floresta, trazendo novas tecnologias como sistemas operacionais geográficos e equipamentos laboratoriais. Também foram realizadas obras que beneficiam a população e contribuem para a preservação ambiental dos recursos hídricos, como é o caso da Estação Elevatória de Esgoto Almeida Prado, inaugurada em maio deste ano. A estação, instalada no bairro que leva seu nome, atende hoje 4.288 habitantes dos bairros Almeida Prado, Jardim Araras e Setor J. Para a segunda etapa, serão atendidos também os bairros Loteamento Florata, Parque dos Lagos, Jardim Europa, Jardim Ipiranga, Hamoa Resort Residencial, Aquarela Hamoa, Jardim Renascer, Jardim Panorama e Jardim Primavera, que juntos correspondem a 22.624 habitantes. A vazão final será de 211,61 metros cúbicos por hora de esgoto tratado. Tecnologia em saneamento Com objetivo de elevar a segurança da disponibilidade de água, foram realizados investimentos no combate a perdas a partir da aquisição de equipamentos que permitem realizar pesquisas efetivas de vazamentos de redes, identificação de fraudes e monitoramento com o objetivo de auxiliar na operação do sistema de distribuição de água. As ferramentas tecnológicas beneficiam a população principalmente em períodos de escassez hídrica com a redução das perdas de água na distribuição. Também foram adquiridos novos equipamentos para o laboratório de controle de qualidade da água, garantindo maior segurança no monitoramento de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da água distribuída. “A excelência técnica, a eficiência produtiva e as práticas de sustentabilidade estão entre os nossos objetivos permanentes”, pontua o diretor operacional André Silva. “Os serviços prestados pela Águas Alta Floresta que englobam captação, tratamento e distribuição de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto garantem ao município qualidade de vida, redução de doenças, geração de emprego e valorização imobiliária, colaborando fortemente também com a preservação ambiental dos recursos hídricos”, reforça. Ano novo, novos desafios! Para o ano que vem, a companhia priorizará a implantação de novas redes de distribuição de água, construção de novos reservatórios, revitalização de estruturas, ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - um investimento estimado em R$ 14 milhões. Sobre a Águas Alta Floresta – A Águas Alta Floresta opera no município desde 2017. Surgiu com responsabilidade de atender a uma população de 43.621 mil pessoas. O alcance de nossa prestação de serviços nos coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento no Brasil. A Águas Alta Floresta faz parte da Iguá Saneamento, companhia que atende cerca de 7,1 milhões de clientes e está presente em cinco estados brasileiros, por meio de 18 operações. Sobre a Iguá Saneamento - A Iguá é uma nova companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 7,1 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2018, foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água.

