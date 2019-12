Destaques 17/12/2019 18:38 Redação: Nativa News Motorista de carreta sofre mal súbito ao volante e tomba na MT-208 O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (17) no trevo na rodovia MT-208, próximo ao campus do IFMT. O motorista sofreu um mau súbito perdendo o controle da direção, virando o veículo. A carreta Volvo FH 12, ano 2006, com placas de Alta Floresta, estava carregada com madeira um natura (toras). A carga ficou espalhada pela pista, o motorista apresentava confusão mental quando foi socorrido do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Apesar da gravidade do acidente, apenas danos materiais foram registrados.

