Destaques 18/12/2019 08:17 Assessoria PRF Duas passageiras de ônibus são apreendidas com 23 kg de maconha A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na segunda-feira (16) em São Gabriel do Oeste (MS) 23 kg de maconha sendo transportados por duas jovens. A equipe fiscalizava no km 617 da BR-163, quando abordou um ônibus viagem, linha Porto Alegre/RS – Santarém/PA. Duas passageiras, de 19 e 16 anos, demonstraram-se nervosas com a abordagem policial. Em vistoria às bagagens das jovens, os agentes encontraram 25 tabletes da droga. As duas relataram terem sido contratadas para levar o ilícito até Rondonópolis (MT). Disseram ainda, que receberiam R$ 500,00 pelo transporte. Elas foram encaminhadas, juntamente com o entorpecente, para a Polícia Civil em São Gabriel do Oeste (MS). O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

