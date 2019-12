Destaques 18/12/2019 09:15 Marcos José / Abraão Lincoln/ Progresso Fm Polícia apreende máquina eletrônica usada para jogo do bicho em Alta Floresta Foto: Progresso Fm Dr. Vinicius de Assis Nazário, Delegado de Polícia titular de Alta Floresta, falou com exclusividade a nossa reportagem a respeito da Operação realizada na sexta-feira (13), em que foram apreendidas máquina de jogo do bicho. O Delegado disse que após ter conhecimento de quem seriam as pessoas, efetuou a ação policial inicialmente na Rua F onde havia um escritório onde foram encontradas várias máquinas tipo cartão de crédito e uma pessoa fazendo uma aposta, além de dinheiro e bilhetes. Ocorre que posteriormente a equipe policial se deslocou até o Bairro Cidade Alta onde se concentrava uma maior quantidade de pontos e mais máquinas foram apreendidas em três bares totalizando nove máquinas de jogo do bicho. Foi preso um suspeito considerado ser o gerente do jogo do bicho e agora será feita uma investigação para apurar quem são as pessoas ligadas ao fomento do jogo de bicho em Alta Floresta, já que existe a possibilidade mesmo que teoricamente de haver ramificação com as facções criminosas de Cuiabá ligadas a central do jogo. Por ser considerada uma contravenção os suspeitos, quatro homens e uma mulher assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados, no entanto, todo o material será periciado e analisado, podendo dar ensejo a instauração de um inquérito para apurar outros crimes.

