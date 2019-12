Destaques 18/12/2019 15:15 Marcos José / Abraão Lincoln/ Progresso Fm Polícia Civil de Alta Floresta investiga morte ocorrida em saída de festa A Polícia Civil de Alta Floresta investiga um crime que resultou na morte de um rapaz de 27 anos e um ferido após confusão ocorrida no Pesque Pague localizado na Avenida Nossa Sra. Aparecida. Dr. Vinicius Nazário, Delegado titular, disse que já tem em mãos o vídeo que mostra o final da festa onde um grupo de pessoas estaria brigando e trocando socos culminando com um rapaz caído e em seguida agredido. A vítima foi socorrida e encaminhada ainda no período matutino para o Hospital Regional, no entanto, naquela mesma tarde veio a óbito. Dr. Vinicius disse ainda que esta apurando a motivação do crime e se o fato foi praticado de forma dolosa ou culposa e dependendo da situação será feita a tipificação do crime como homicídio ou lesão corporal seguida de morte. Questionado em relação à forma que o rapaz foi morto, Dr. Vinicius que aguarda o laudo, entretanto, disse que boatos são de que em uma situação paralela um moto passou nas proximidades com dois ocupantes e efetuaram disparos de arma de fogo no local atingindo uma pessoa, no entanto, não existe nada de concreto.

