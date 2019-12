Destaques 18/12/2019 16:16 Alta Floresta: Secretaria da Educação retoma processo seletivo para 2020 A Secretaria Municipal de Educação torna público o edital de nº 152/2019, que dispões sobre a continuidade das inscrições e validação de pontos dos candidatos do Processo Seletivo nº 138/2019 GAB/SME/AF, destinado à contratação, para zona urbana e rural, de Professores para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial – com carga horária máxima de 40 horas; Para a função de Apoio Administrativo Educacional (nutrição, limpeza, vigia e motorista escolar), Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento da Educação Infantil – a carga horária máxima será de 30 horas, para atendimento no Sistema Municipal de Ensino, em caráter excepcional por meio de contagem de títulos e por tempo determinado, na forma da legislação vigente, mediante o disposto no Edital que está disponível para download no site da prefeitura no campo “Portal Transparência > Concursos e Processos Seletivos”. As inscrições devem ser feitas nos dias de 18 e 19/12/2019, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min e no dia 20/12/2019, das 7h30min às 10h30min, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua “A” nº 198. Confira maiores detalhes no edital. download 310_181220191204_yecb2cmkhd.pdf

