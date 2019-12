Destaques 18/12/2019 16:22 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta abre Refis 2019 e oferece chance para contribuinte acertar dívidas Foto: Divulgação 'Atrasados' podem ser pagos com desconto nos juros e na multa de mora; programa começou na segunda (16) Os moradores de Alta Floresta que possuem dívidas em impostos municipais têm uma chance de acertar suas pendências com a Prefeitura a partir de segunda-feira (16) e aproveitar descontos nos juros e na multa de mora, com o início do Refis 2019 (Programa de Recuperação Fiscal do Município de Alta Floresta). Os descontos chegam a 70% sobre juros e multa para pagamento à vista, dos créditos inscritos na Divida Ativa ou do Exercício de 2019. 50% de desconto em até 04 parcelas, somente para Dívida Ativa. Podem integrar o Refis impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), Alvará, entre outros, independentemente de estarem inscritos em dívida ativa ou não. Para quem já possui débitos em outros parcelamentos, é necessário rescindir o contrato anterior para adesão ao Refis 2019. A adesão ao Refis 2019 deve ser feita no departamento de Dívida Ativa, no prédio da prefeitura, até o dia 31 de dezembro. Nos horários entre as 07h e às 13h, de segunda a sexta-feira. Com exceção dos dias 24 e 25 de dezembro.

Voltar + Destaques