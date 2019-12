Destaques 18/12/2019 19:14 Lígia Saito Coordenadoria de Comunicação do TJMT Confira classificados no processo seletivo para juiz leigo em Alta Floresta A juíza da 4ª Vara (Juizado Especial Cível e Criminal) da Comarca de Alta Floresta (803 km a norte de Cuiabá), Milena Ramos de Lima e Souza Paro, que é presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva de Juízes Leigos da Comarca, determinou a publicação do Edital 6/2019. O documento torna pública a lista de classificados, após a análise da prova prática de sentença, do processo seletivo. Os candidatos que não obtiveram, no mínimo, 60 pontos em cada prova foram eliminados, podendo consultar a nota final na Secretaria da 4ª Vara. O candidato que pretender interpor recurso em face da relação da lista de classificados deverá apresentá-lo no prazo de dois dias úteis a contar da publicação do edital. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto à Secretaria da 4ª Vara. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, para tanto, a data da interposição no local acima indicado. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. Confira AQUI o documento.

