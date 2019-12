Alta Floresta: Neste domingo será o dia D do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires

Em oito edições já foram recolhidas muitas toneladas de lixo, inclusive fogão, geladeira, churrasqueira, freezer, televisão e até pia que esteavam abandonados às margens. Alguns objetos foram retirados do leito do rio. A maior quantidade de lixo foi de latas, sacos plásticos, garrafas e litros de plástico e de vidro.

O dia D do mutirão acontecerá no dia 22, domingo. “Vamos fechar com chave de ouro, e o dia D está marcado para o dia 22. O rio está subindo muito, por isso a urgência de a gente fazer o mais rápido possível para que todos possam participar. Então, quero convocar toda a comunidade, donos de ilhas, pescadores e quem tem barco para participar conosco, ajudar a recolher o lixo e depois almoçar com a gente”, convida o vereador Tuti, um dos idealizadores do evento.

Apesar de ainda não ter sido feito um balanço final, o saldo em termos de lixo recolhido já é maior que a quantidade de lixo retirada do rio nos anos anteriores. Um dos motivos deste aumento do lixo foi a ampliação de mais de 20 quilômetros do trajeto percorrido. “Nos lugares que a gente sempre fez reduziu, mas aumentou porque o percurso foi aumentado, esse ano foi quase 250 quilômetros, então, é uma área muito maior e deu mais recolhimento. As pessoas estão mais conscientes, mas ainda tem aquele cidadão que deixa o lixo nas margens do rio e nas ilhas. Então, o trabalho do mutirão é para conscientizar todas as pessoas que frequentam esse rio para que tragam o seu lixo embora”, ressalta Tuti. “Ainda bem que seu Ariosto colocou Alta Floresta longe do Teles Pires, porque se colocasse às margens o Teles Pires eram um Tietê da vida”, completa.

Evento oficial – O Mutirão de Limpeza agora é evento oficial do calendário de datas do município de Alta Floresta graças a aprovação, por parte da Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 024/2019 de autoria de todos os vereadores.

Conforme a lei, o evento será organizado e realizado anualmente entre os meses de outubro e dezembro, através de trabalho voluntário organizado e poderá contar com o apoio de órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e da sociedade em geral.