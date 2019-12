Destaques 19/12/2019 09:57 G1MT Alta Floresta: Onça-pintada morreu após ser atropelada duas vezes na MT-208 Foto: Corpo de Bombeiros de Alta Floresta/Divulgação Uma onça-pintada morreu atropelada na noite dessa quarta-feira (18) após ser atropelada duas vezes na MT-08, entre Alta Floresta e Carlinda, a 800 e 724 km de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, um casal que estava na moto ficou ferido. O animal foi socorrido, mas não resistiu e morreu. O acidente ocorreu por volta de 19h a 18 km de Alta Floresta. A onça-pintada teria sido atropelada por um carro e, em seguida, pela motocicleta. O casal disse que foi ofuscado por outro carro e atropelou a onça-pintada, que já estava caída na rodovia. Foto: Alexandre Gomes Daniel/Arquivo pessoal Os bombeiros perceberam que a onça poderia ter um filhote, já que havia sinais que ela estaria amamentando. Buscas foram feitas nas margens da rodovia, mas o filhote não foi encontrado. O casal foi socorrido e levado para o hospital com ferimentos. O corpo do animal foi levado para a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat).

Voltar + Destaques