Destaques 20/12/2019 07:04 Conab Produção de etanol deve chegar a 35,5 bilhões de litros Foto: Reprodução Das 642,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar a serem moídas no Brasil, cerca de 65% são destinados à produção de etanol, distribuídos nos subprodutos anidro e hidratado, e 35% para açúcar. O crescimento foi 3,6% em relação à safra anterior. Já a área diminuiu 1,35%, alcançando 8,48 milhões de hectares. Os dados estão no 3º levantamento da Safra de Cana 2019/20, divulgado nesta quinta-feira (19) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O fato de a redução de área permitir o aumento da safra se deve à boa produtividade dos canaviais que marca atualmente 75,7 toneladas/hectare e aumento de 4,9%. Em algumas regiões, os cultivadores estão mudando as áreas de produção para as de renovação, em busca de maior produtividade. A produção total de etanol, proveniente da cana-de-açúcar e do milho, é de 35,5 bilhões de litros, com um acréscimo de 7,2%, comparado à safra 2018/19. Só da extração da cana são 33,8 bilhões de litros e crescimento de 4,6%. Desse total, a maior parte vai para o etanol hidratado, gerando 23,6 bilhões de litros, enquanto que o anidro fica com 10,2 bilhões. Por sua vez, o etanol do milho está despertando o interesse dos produtores e a Conab vem observando essa relevância na destinação do produto para combustível desde maio, quando começou a incluir o cereal em suas pesquisas. A estimativa é de uma produção de 1,69 bilhão de litros, com elevação de 114% frente a última safra. O biocombustível na forma hidratada sinaliza a produção 1,2 bilhões de litros, com crescimento de 120%, ao passo que o anidro chega a 463 milhões e aumento de 2,6% a mais que no estudo anterior. Por outro lado, os 35% da moagem destinados ao açúcar vão permitir que se produza 30,1 milhões de toneladas do subproduto, com um crescimento de 3,8%.

Voltar + Destaques