Destaques 20/12/2019 19:43 Maricelle Lima Vieira | PMMT Policia encontra depósito de produtos roubados em Alta Floresta Foto por: PMMT Policiais militares de Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) prenderam nesta quinta-feira (19.12) um homem e uma mulher por associação ao tráfico de drogas, no bairro Cidade Alta. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados via 190 sobre uma casa que seria utilizado por traficantes e usuários de droga. A equipe se deslocou até o local apontado e, no momento em que chegou, dois homens saíram correndo. Um deles foi contido e identificado como V.M.S. (18 anos). O segundo suspeito, que seria M.S.L.M. (18), conseguiu fugir. Dentro da casa estava uma mulher, identificada como L.D.P. (18). Durante vistoria no imóvel foram encontrados cadernos com anotações do tráfico de droga, porções de maconha, pastilhas de LSD, dinheiro, televisores, notebooks, perfumes e bebidas. Todo material seria proveniente do tráfico de drogas e usados como moeda de troca.

Voltar + Destaques