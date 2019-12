Destaques 22/12/2019 12:38 Arâo Leite - Jornal da Cidade Família é amarrada e torturada por assaltantes em Nova Bandeirantes Mais um caso de roubo deixa a cidade de Nova Bandeirantes – a 200 quilômetros de Alta Floresta – em alerta. Três elementos invadiram a casa em uma chácara e fizeram quatro pessoas de uma mesma famílias reféns. As vítimas de 42, 32, 14 e 9 anos de idade foram ameaçadas e torturadas psicologicamente. Tudo aconteceu por volta das 17:30 horas de quarta-feira segundo a irmã do dono da casa onde só estava um adolescente de 14 anos. “Meu sobrinho estava lá quando eles chegaram e o amarraram. Pouco tempo depois chegou meu irmão. Ele foi entrando na área e eles – assaltantes – já vieram de encontro. Minha cunhada tinha ido buscar a filha na escola e logo que chegou também foi amarrada junto ao marido e o filho. Só não amarraram a menina de 9 anos”, contou a mulher salientando que o irmão dela relatou que foram momentos de muito terror. “Ficaram com muito medo e estão em choque até agora”, relatou. Os bandidos segundo a fonte do Jornal da Cidade, vasculharam toda a casa. Enquanto uns caçavam dinheiro e objeto de valor, outro ficava cuidando das vítimas, sempre fazendo ameaças. “Diziam para não olhar de jeito nenhum para a cara deles ou então atiravam”, conta a irmã do dono da casa, salientando que os bandidos usavam revolveres. Os três elementos saíram depois de algum tempo levando muitas joias, celulares e dinheiro, além da caminhonete S-10 de cor branca. As vitimas levaram algum tempo até saírem do local para pedir ajuda, mas depois que tiveram certeza de que os ladrões tinham ido embora, pediram o socorro. A Polícia iniciou uma varredura e depois descobriu a caminhonete abandonada nas imediações do distrito de Japuranã, cerca de 30 quilômetros do núcleo urbano da cidade de Nova Bandeirantes. O caso segue investigado. “os policiais fizeram o que puderam, mas as informações que tivemos é que lá só tinha naquele dia dois policiais trabalhando no momento, infelizmente”, lamentou. O roubo registrado essa semana é o segundo em cerca de 15 dias. “pelo que comentam lá são os mesmos ladrões que assaltaram uma comerciante dias atrás. A Polícia tem que dar um jeito de prende-los”, finalizou.

