Destaques 22/12/2019 12:57 Operação Lei Seca começa em Alta Floresta com prisões e veiculo recuperado Foto: ProgressoFM 102 Ação conjunta entre Polícia Judiciária Civil e Guarda Municipal de Trânsito em Alta Floresta deflagrou a operação “Lei Seca” no município. A primeira noite (sexta-feira, 20) resultou na condução de 15 pessoas, recuperação de um veículo furtado e a apreensão de um veículo clonado. A ação foi deflagrada no núcleo urbano do município, onze pessoas foram conduzidas por conduzir veículo sob influencia de álcool, duas por desacato, uma por estar com veículo adulterado (clonado) e outro conduzia um veículo produtor de roubo/furto. Ao abordar o condutor de um veículo Onix 1.4, de cor branca, foi constatado divergências na numeração da placa e chassi. O veículo estava com placas de Brasília, após checagem foi constatado se tratar das placas de um Onix do estado de São Paulo. Ainda durante as abordagens, um veículo S-10 com placas de Cuiabá foi abordado e identificado se tratar de produto com queixa de roubo/furto. A caminhonete foi recolhida. Ainda foram apreendidos outros dois veículos com irregularidades nas documentações e 09 motocicletas. A operação “Lei Seca” deve prosseguir durante todo o período festivo até o inicio do mês de janeiro.

Voltar + Destaques