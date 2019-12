Confira o que abre e o que fecha neste fim de ano em Alta Floresta

Com as comemorações de fim de ano, os feriados de Natal e Ano Novo muitos órgãos públicos e de serviços essenciais entrarão em recesso. Em Alta Floresta, a Câmara Municipal já entrou em recesso nesta terça-feira, dia 17, e voltará com expediente normal somente em fevereiro do ano que vem. Já a Prefeitura Municipal decretou recesso nos dias 23 de dezembro a 03 de janeiro de 2020. No período de recesso de fim de ano, os departamentos funcionarão internamente e em atendimento ao público das 09h00 às 12h00.

Saúde

As Secretarias que possuem serviços essenciais organizarão o recesso dos seus servidores de modo a não paralisar ou prejudicar a prestação eficiente dos referidos serviços. Este é o caso da Secretaria de Saúde que atenderá a população em horários específicos. Conforme o cronograma, entre os dias 16 a 27 de dezembro, das 07h00 as 11h00 e das 13h00 às 17h00, estão em atendimento as Unidades de Saúde: USF III do bairro Panorama, USF XV Elida Borges, USF XIII Ana Neri, USF IV Santa Rita, USF VIII Boa Esperança, USF V Cidade Alta, USF X São José Operário e UBS Araras/Primavera. Entre os dias 30 de dezembro a 10 de janeiro, das 07h00 as 11h00 e das 13h00 as 17h00 estão em atendimentos as Unidades: USF XI Valfredo José Santana, USF XIV Santa Barbara, USF VI Boa Nova, USF XII Cidade Alta II, USF I Vila Nova, USF II Cidade Bela, USF IX Bom Jesus e USF VII Rural.

Bancos

A Associação de Bancos (Asban) informa que na próxima terça-feira (24), as agências bancárias abrirão das 8h às 10h. E na quarta-feira (25), as agências não funcionarão. Haverá atendimento normal, já nos dias 31/12 e 01 de janeiro não haverá atendimentos.

Correios

Natal: Na segunda-feira (23), as agências atenderão em horário normal, das 9h às 17h. Na terça-feira (24). No feriado de Natal (25), não haverá expediente. No restante da semana, atendimento normal.

Ano Novo: Já na segunda-feira (30), todas as agências funcionarão normalmente em seus horários habituais. Na terça-feira (31) e na quarta-feira (1º) de janeiro, não haverá expediente. A partir de quinta-feira (2), o atendimento segue normal em todas as unidades.

Judiciário O recesso forense do Poder Judiciário de Mato Grosso ocorre de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020, conforme estabelece o Provimento 27/2019 que trata também da suspensão dos prazos processuais durante o recesso dos advogados, que ocorrerá entre os dias 7 e 20 de janeiro. Para saber quem são os plantonistas nas demais comarcas do Estado clique AQUI. Ouvidoria irá atender em regime de plantão durante recesso forense. A Ouvidoria do Poder Judiciário de Mato Grosso irá funcionar em horário de plantão durante o recesso forense, de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020. De acordo com a diretora de departamento da Ouvidoria Judiciária, Larissa Shimoya, apenas as respostas que dependerem de outros setores ficarão pendentes neste período. A diretora informa que os mato-grossenses que desejarem fazer manifestações, pedidos de informação, sugestões, elogios, reclamações e denúncias sobre a Justiça estadual durante o recesso forense podem buscar os canais de acesso à Ouvidoria. O atendimento pode ser feito pelo formulário eletrônico no site do TJMT (https://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/Ouvidoria/), pela Central de Atendimento (0800 647 1420); e-mail (ouvidoria@tjmt.jus.br); preferencialmente das 13h às 18h. O sigilo dos dados é garantido à parte interessada, desde que solicitado.

Os órgãos públicos estaduais não terão recesso neste fim de ano, de acordo com decreto do governo do estado; a exceção será para os dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os serviços essenciais de saúde e segurança continuaram funcionando durante os feriados citados, em escala de plantão. Nos outros dias os órgãos públicos funcionam normalmente.