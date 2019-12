Destaques 23/12/2019 06:08 Prefeitura de Paranaíta divulga dois novo Processos Seletivos para Obras e Saúde A Prefeitura de Paranaíta/MT divulgou no dia 17 de Dezembro dois novos Processos Seletivos voltados à contratação em caráter temporário.

As inscrições são presenciais e gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 17 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020. Os locais são: Sede da Secretaria de Obras localizada no Setor Industrial, nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h, e na Secretaria de Saúde localizada na Avenida Alceu Rossi, centro, das 7h às 11h.

Com exigência de nível fundamental para Obras, há vagas para Operador de Motoniveladora de Base (1); Operador de Motoniveladora (1); Operador de Escavadeira Hidráulica (1); Operador de Rolo Compactador (1); Operador de Retroescavadeira (1) e Motorista de Caminhão Basculante e Caminhão Pipa (1).

Exigência de nível Médio e Superior para a Saúde, há vagas para Técnico de Enfermagem e Enfermeiro(a).

A classificação será por meio de Provas Escritas e Práticas, de acordo com os cargos, previstas para o dia 19 de janeiro de 2020.

Este Processo Seletivo terá validade até novembro de 2020 para a Secretaria de Obras, como mostra o edital de abertura no site governamental de Paranaíta.

