Destaques 23/12/2019 07:34 Redação/ Nativa News Filho impede o pai de matar a mãe em Alta Floresta Foto Arquivo: Nativa News Um homem de 51 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (23) no bairro Boa Esperança em Alta Floresta. O filho do acusado acionou a Polícia Militar informando que o homem tentava matar a mãe. Após a chegada da guarnição o homem ofereceu resistência, o filho relatou que o interviu na discussão no momento em que o pai tentava enforcar a mãe, mulher de 48 anos. A vítima confirmou a versão dada pelo filho, e informou se sentir coagida. O acusado foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, o caso registrado e o homem levado á Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques